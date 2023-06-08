На строительство новой ГЭС требуется не менее 5 лет – Укргидроэнерго — Finance.ua

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На строительство новой ГЭС требуется не менее 5 лет – Укргидроэнерго

Казна и Политика
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На строительство новой ГЭС требуется не менее 5 лет – Укргидроэнерго
На строительство новой ГЭС требуется не менее 5 лет – Укргидроэнерго
На строительство новой гидроэлектростанции на месте разрушенной Каховской ГЭС понадобится не менее 5 лет.
Об этом заявил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота, которого цитирует «Каховская ГЭС | штаб info».
«Восстановлению Каховская ГЭС не подлежит. После деоккупации нам придется строить новую станцию», — заявил Сирота.
По его словам, в первую очередь, что нужно сделать — перегородить разрушенную дамбу и обеспечить водой население, сельское хозяйство и промышленность. Уже готовятся первые проектные решения по этому вопросу.

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«Мы будем аккумулировать воду на верхних водохранилищах для того, чтобы после деоккупации как можно быстрее наполнить Каховское водохранилище», — добавил директор Укргидроэнерго.
Он подчеркнул, что чтобы построить новую станцию, нужно минимум 5 лет — в режиме 24/7.
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«На это необходимо минимум 1 млрд. Ведь мы еще не знаем полных масштабов разрушений: повреждены не только станция, но и переезды, водоснабжение, газоснабжение. Это сложный гидроузел, на строительство которого необходимо время. Сейчас разрабатываем проект размещения станции», — подытожил. он.

Справка Finance.ua:

  • в Минэкономики ранее заявляли, что строительство новой ГЭС может стоить около $1 млрд, поскольку речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, а о восстановлении целостности огромной дамбы;
  • Правительство выделит 1,5 млрд гривен для строительства новых магистральных водопроводов, чтобы обеспечить водой города Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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