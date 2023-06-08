На строительство новой ГЭС требуется не менее 5 лет – Укргидроэнерго — Finance.ua

На строительство новой ГЭС требуется не менее 5 лет – Укргидроэнерго Сегодня 11:00 — Казна и Политика

На строительство новой ГЭС требуется не менее 5 лет – Укргидроэнерго

На строительство новой гидроэлектростанции на месте разрушенной Каховской ГЭС понадобится не менее 5 лет.

Об этом заявил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота, которого цитирует « Каховская ГЭС | штаб info ».

«Восстановлению Каховская ГЭС не подлежит. После деоккупации нам придется строить новую станцию», — заявил Сирота.

По его словам, в первую очередь, что нужно сделать — перегородить разрушенную дамбу и обеспечить водой население, сельское хозяйство и промышленность. Уже готовятся первые проектные решения по этому вопросу.

«Мы будем аккумулировать воду на верхних водохранилищах для того, чтобы после деоккупации как можно быстрее наполнить Каховское водохранилище», — добавил директор Укргидроэнерго.

Он подчеркнул, что чтобы построить новую станцию, нужно минимум 5 лет — в режиме 24/7.

«На это необходимо минимум 1 млрд. Ведь мы еще не знаем полных масштабов разрушений: повреждены не только станция, но и переезды, водоснабжение, газоснабжение. Это сложный гидроузел, на строительство которого необходимо время. Сейчас разрабатываем проект размещения станции», — подытожил. он.

Справка Finance.ua:

в Минэкономики ранее заявляли, что строительство новой ГЭС может стоить около $1 млрд, поскольку речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, а о восстановлении целостности огромной дамбы;

Правительство выделит 1,5 млрд гривен для строительства новых магистральных водопроводов, чтобы обеспечить водой города Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей.



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