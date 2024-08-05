На строительство фортификаций в Запорожской области выделили еще почти 147 млн гривен — Finance.ua

На строительство фортификаций в Запорожской области выделили еще почти 147 млн гривен Сегодня 09:13 — Казна и Политика

Для Запорожской области были выделены дополнительные деньги для строительства фортификаций. Речь идет о сумме почти 147 млн ​​гривен.

Об этом сообщает постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Кабинет министров внес изменения в ряд распоряжений касательно резервного фонда государственного бюджета.

Правительство перераспределило средства, выделенные из резервного фонда для Минобороны, Ивано-Франковской, Черкасской и Николаевской областных военных администраций. Речь идет о сумме в 146 млн 930 тысяч гривен.

Денежные средства направили Запорожской областной военной администрации на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, фортификационного оборудования оборонных рубежей, обустройство системы невзрывных заграждений.

Напомним, что приграничные и прифронтовые области Украины укрепляются с помощью фортификаций. Строительством занимаются местные власти и военные, привлекая подрядчиков.

В мае 2024 года Министерство обороны сообщило о завершающей стадии работ по строительству фортификаций в Сумской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. Недавно премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Херсонской области работы по строительству фортификаций выполнены на 97%.

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по фортификациям.

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