На средства Всемирного банка восстановят 160 многоквартирных домов в пяти громадах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На средства Всемирного банка восстановят 160 многоквартирных домов в пяти громадах

26
На средства Всемирного банка восстановят 160 многоквартирных домов в пяти громадах
На средства Всемирного банка восстановят 160 многоквартирных домов в пяти громадах
В пяти громадах в рамках реализации проекта «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» (HOPE) отремонтируют 160 многоэтажек на средства Всемирного банка.
Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий.
«Министерство развития громад и территорий Украины совместно со Всемирным банком реализует проект Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (HOPE)». В рамках проекта будут капитально отремонтированы многоквартирные дома, поврежденные в результате российской агрессии", — говорится в сообщении.
Отмечается, что через DREAM было отобрано пять громад-победителей:
  • Николаевская городская громада,
  • Запорожская городская громада,
  • Бучанская городская громада,
  • Изюмская городская громада,
  • Макаровская поселковая громада.
В рамках проекта предусмотрена разработка проектной документации, капитальный ремонт мест общего пользования, несущих конструкций, инженерных сетей, повышение энергоэффективности и инклюзивности зданий, а также обустройство близлежащих территорий.
Читайте также
На следующем этапе будет проанализировано 586 объектов, из которых будут отобраны 160 многоквартирных домов для восстановления. Подчеркивается, что для повышения эффективности восстановления будут рассматриваться группы многоквартирных домов, расположенных рядом или в пределах одной территории.
Начальное грантовое финансирование в размере $12 млн позволит подготовить проектную документацию для дальнейших капитальных ремонтов.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems