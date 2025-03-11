На средства Всемирного банка восстановят 160 многоквартирных домов в пяти громадах — Finance.ua

На средства Всемирного банка восстановят 160 многоквартирных домов в пяти громадах Сегодня 19:33

На средства Всемирного банка восстановят 160 многоквартирных домов в пяти громадах

В пяти громадах в рамках реализации проекта «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» (HOPE) отремонтируют 160 многоэтажек на средства Всемирного банка.

Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий.

«Министерство развития громад и территорий Украины совместно со Всемирным банком реализует проект Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (HOPE)». В рамках проекта будут капитально отремонтированы многоквартирные дома, поврежденные в результате российской агрессии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что через DREAM было отобрано пять громад-победителей:

Николаевская городская громада,

Запорожская городская громада,

Бучанская городская громада,

Изюмская городская громада,

Макаровская поселковая громада.

В рамках проекта предусмотрена разработка проектной документации, капитальный ремонт мест общего пользования, несущих конструкций, инженерных сетей, повышение энергоэффективности и инклюзивности зданий, а также обустройство близлежащих территорий.

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На следующем этапе будет проанализировано 586 объектов, из которых будут отобраны 160 многоквартирных домов для восстановления. Подчеркивается, что для повышения эффективности восстановления будут рассматриваться группы многоквартирных домов, расположенных рядом или в пределах одной территории.

Начальное грантовое финансирование в размере $12 млн позволит подготовить проектную документацию для дальнейших капитальных ремонтов.

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