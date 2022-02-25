На спецсчет НБУ за сутки поступило почти 300 млн для нужд армии — Finance.ua

На спецсчет НБУ за сутки поступило почти 300 млн для нужд армии

Сегодня 16:03 — Казна и Политика

За сутки на специальный счет Национального банка, открытый для сбора средств на поддержку ВСУ, поступило почти 300 млн грн, сообщает пресс-служба регулятора в Telegram.

Средства поступали как от бизнеса и граждан Украины, так и от международного сообщества — в частности, из стран ЕС, США, Канады, Великобритании и т. д.

«Мы благодарны каждому, кто нашел возможность поддержать Украинскую Армию. Ценим вашу поддержку, она очень важна в это время. И вместе верим в Вооруженные силы Украины», — сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

НБУ также обратился к банкам с просьбой не взимать с клиентов комиссию за зачисление средств на спецсчет, ведь они направляются на помощь ВСУ.

Напомним, ранее НБУ открыл спецсчет для сбора средств на нужды армии: UA84300001000000047330992708. Он мультивалютный — создан как для перевода средств от международных партнеров и доноров, так и украинского бизнеса и граждан в национальной валюте.

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