На Софийской площади установят новогоднюю елку за счет меценатов — Finance.ua
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На Софийской площади установят новогоднюю елку за счет меценатов

Казна и Политика
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На Софийской площади установят новогоднюю елку за счет меценатов
На Софийской площади установят новогоднюю елку за счет меценатов
В этом году новогоднюю елку на Софийской площади установят на средства меценатов.
Об этом изданию «Вечерний Киев» сообщил глава компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий, пишет bzh.life.
Folk Ukraine традиционно занималась подготовкой нового года в столице.
То, как будут декорировать праздничную локацию, сообщит лично мэр Киева Виталий Кличко. Украшение, равно как и елку, профинансируют меценаты.
«Как и в прошлом году, на локации не будет фудкортов, а елка, ее украшение, игрушки, а также генератор для освещения будут на средства меценатов. Из государственного и городского бюджета не потратят ни копейки», — сообщил Игорь Добруцкий.
По материалам:
Finance.ua
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