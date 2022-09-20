На соцподдержку украинцев запланировано почти 800 миллиардов — Минсоцполитики Сегодня 16:33 — Казна и Политика

На соцподдержку украинцев запланировано почти 800 миллиардов — Минсоцполитики

Социальные расходы в 2023 году составят 791,0 млрд грн, или 12,4% прогнозируемого объема ВВП.

«Совокупные расходы на программы социальной поддержки (учитывая расходы Пенсионного фонда Украины и Фонда социального страхования Украины) в 2023 году составляют 791,0 млрд грн, что составляет 12,4% от прогнозного объема ВВП», — говорится в сообщении.

Среди ключевых приоритетов социальной политики на 2023 год, в частности, определены рост социальных стандартов (ожидается на уровне 5,4% к 2021 году), бесперебойное финансирование выплат тем категориям граждан, для которых выплаты от государства являются ключевым источником доходов, в том числе пенсий; поддержка граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства; цифровизация социальных услуг и т.д.

Инфографика: Минсоцполитики

Так, на программу поддержки людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах (внутренне перемещенные лица, чернобыльцы, лица с инвалидностью и не имеющие права на пенсию) заложено 66,8 млрд грн.

Инфографика: Минсоцполитики

На программу поддержки малообеспеченных людей планируется направить 72,9 млрд грн, из них на выплату субсидий и льгот — 37,9 млрд грн, на помощь лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью и ухаживающим за ними — 19,4 млрд грн, на выплаты малообеспеченным семьям — 15,5 млрд грн.

На социальную защиту семей и детей (выплаты при рождении детей, при усыновлении, на детей-сирот, на «пакет малыша» и др.) в бюджете-2023 предусмотрено 27,3 млрд грн.

Бюджет Пенсионного фонда Украины на 2023 год предусмотрен в сумме 590,1 млрд грн, из них за счет государственного бюджета — 232,9 млрд грн.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров подал проект Государственного бюджета-2023 в Верховную Раду. Документ предусматривает доходы на уровне 1,28 трлн грн, тогда как расходы запланированы на уровне 2,57 трлн грн;

дефицит бюджета предусмотрен на уровне 20% ВВП, перекрытие которого запланировано за счет государственных заимствований в объеме 1 686,8 млрд грн (общий фонд — 1 516,8 млрд грн, специальный фонд — 170,0 млрд грн) из них для погашения государственного долга — 415,0 млрд гривен;

на национальную безопасность и оборону закладывается — 1 141,1 млрд грн или 17,8% ВВП, на здравоохранение — 175,7 млрд грн, на образование — 155 млрд грн, на пенсионное обеспечение и социальную защиту — 835 млрд грн и т.д.

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Укрінформ По материалам:

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