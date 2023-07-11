На словацко-украинской границе заработал новый пункт перегрузки агропродукции — Finance.ua

На словацко-украинской границе заработал новый пункт перегрузки агропродукции Сегодня 20:42 — Казна и Политика

На словацко-украинской границе заработал новый пункт перегрузки агропродукции

Словацкая железнодорожная компания EP Cargo предлагает новый пункт перегрузки зерна на границе с Украиной. Для этого будет использован подъездной путь Воянской электростанции.

Об этом пишет Rail.insider.

Материнская компания EP Cargo — EPH — является мажоритарным акционером словацкого производителя электроэнергии Slovenské elektrárne. Среди прочего ей принадлежит теплоэлектростанция в Воянах (Кошицкий край, Словакия).

Долгое время предприятие использовало для работы уголь из Донбасса в Украине. Его транспортировали непосредственно по широкой железной дороге, которая пролегает по территории Словакии в город Кошице, проходя через Вояны.

Теперь благодаря железнодорожному пути, построенному для гораздо большей мощности, чем задействовано сегодня, EP Cargo предлагает услуги по перегрузке агропродукции из Украины.

«Грузы в вагонах колеи 1520 мм из Украины теперь можно транспортировать в Воян и непосредственно перегружать в вагоны колеи 1435 мм для дальнейшего отправления в польские, немецкие или адриатические порты», — отмечается в сообщении.

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