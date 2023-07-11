На словацко-украинской границе заработал новый пункт перегрузки агропродукции — Finance.ua
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На словацко-украинской границе заработал новый пункт перегрузки агропродукции

Казна и Политика
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На словацко-украинской границе заработал новый пункт перегрузки агропродукции
На словацко-украинской границе заработал новый пункт перегрузки агропродукции
Словацкая железнодорожная компания EP Cargo предлагает новый пункт перегрузки зерна на границе с Украиной. Для этого будет использован подъездной путь Воянской электростанции.
Об этом пишет Rail.insider.
Материнская компания EP Cargo — EPH — является мажоритарным акционером словацкого производителя электроэнергии Slovenské elektrárne. Среди прочего ей принадлежит теплоэлектростанция в Воянах (Кошицкий край, Словакия).
Долгое время предприятие использовало для работы уголь из Донбасса в Украине. Его транспортировали непосредственно по широкой железной дороге, которая пролегает по территории Словакии в город Кошице, проходя через Вояны.
Теперь благодаря железнодорожному пути, построенному для гораздо большей мощности, чем задействовано сегодня, EP Cargo предлагает услуги по перегрузке агропродукции из Украины.
«Грузы в вагонах колеи 1520 мм из Украины теперь можно транспортировать в Воян и непосредственно перегружать в вагоны колеи 1435 мм для дальнейшего отправления в польские, немецкие или адриатические порты», — отмечается в сообщении.
По материалам:
agroreview.com
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