На сколько оштрафуют предпринимателей за отказ в безналичном расчете

Торговцы обязаны обеспечить возможность расчета картой или другими безналичными способами за проданные ими товары. Отсутствие такой возможности может привести к штрафу: за первое нарушение от 1 700 до 3 400 гривен, за повторное в течение года от 8 500 до 17 000 гривен.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

Когда безналичные расчеты обязательны

Правительство поэтапно обязало бизнес обеспечить возможность безналичных расчетов.
Сроки зависят от численности населения населенного пункта:
  • с 1 января 2023 года — в населенных пунктах с численностью населения более 25 тысяч человек;
  • с 1 января 2024 года — в населенных пунктах с населением от 5 до 25 тысяч человек;
  • с 1 января 2025 года — в населенных пунктах с численностью населения менее 5 тысяч человек;
  • через три месяца после прекращения или отмены военного положения — для ФЛП первой группы единого налога, торговцев через автоматы, субъектов выездной (выносной) торговли и продавцов собственноручно выращенной или откормленной продукции.
Эти правила распространяются и на интернет-магазины, онлайн сервисы и дистанционные продажи.
Исключение составляет бизнес, работающий в зоне боевых действий или находящийся во временной оккупации, окружении или блокировании.
Льготный режим действует также в течение трех месяцев после прекращения боевых действий или деоккупации.

Какие штрафы грозят бизнесу

За отказ принимать электронные платежные средства предусмотрен штраф:
  • от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — для ФЛП и должностных лиц юридических лиц;
  • от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов — в случае повторного нарушения в течение года.
В 2026 году размер не облагаемого налогом минимума доходов граждан составляет 17 гривен.
Следовательно, за нарушение бизнеса грозит штраф от 1700 до 3400 гривен, а в случае повторного нарушения в течение года — от 8500 до 17 000 гривен.
По материалам:
Finance.ua
