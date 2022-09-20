На севере Германии начинается строительство LNG-терминала — Finance.ua
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На севере Германии начинается строительство LNG-терминала

Энергетика
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Строительство терминала сжиженного газа на севере Германии, около города Любмин, должно начаться уже на этой неделе.
Об этом сообщила компания-строитель Deutsche ReGas GmbH&Co. KGaA.
«Во вторник, 20 сентября, начнется строительство первого полностью частного финансированного терминала сжиженного газа FSRU1 Deutsche Ostsee, разработанного компанией Deutsche ReGas из Любмина», — отмечается в пресс-срелизе.
Компания называет это важной вехой для проекта, над которым международная команда опытных специалистов работала месяцами.
Строительные работы направлены на модернизацию Любминского промышленного порта для особо крупных судов и создание причала в его восточной части. Из крупных танкеров, стоящих на якоре возле Любмина, газ будут доставлять в порт с помощью меньших судов и подавать в существующую газовую сеть.
Уточняется, что последнее из необходимых для строительства разрешений получено 14 сентября.
С 1 декабря этого года терминал должен начать поставлять в немецкую газовую сеть дальнего сообщения до 4,5 млрд куб. м газа в год, утверждают в компании.
Любмин — одно из нескольких мест, где планируется построить терминалы для сжиженного газа на замену российскому топливу, поставки которого были полностью прекращены.
Следует заметить, что именно до Любмина протянуты газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2».
Немецкая энергетическая компания RWE и норвежская Stena-Power также планируют построить в Любмине плавучий газовый терминал. Зафрахтованный правительством терминал должен быть готов к эксплуатации до конца 2023 года.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что первый LNG-терминал начнет работать в январе следующего года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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