На севере Германии начинается строительство LNG-терминала — Finance.ua

На севере Германии начинается строительство LNG-терминала Сегодня 19:31 — Энергетика

Строительство терминала сжиженного газа на севере Германии, около города Любмин, должно начаться уже на этой неделе.

Об этом сообщила компания-строитель Deutsche ReGas GmbH&Co. KGaA.

«Во вторник, 20 сентября, начнется строительство первого полностью частного финансированного терминала сжиженного газа FSRU1 Deutsche Ostsee, разработанного компанией Deutsche ReGas из Любмина», — отмечается в пресс-срелизе.

Компания называет это важной вехой для проекта, над которым международная команда опытных специалистов работала месяцами.

Строительные работы направлены на модернизацию Любминского промышленного порта для особо крупных судов и создание причала в его восточной части. Из крупных танкеров, стоящих на якоре возле Любмина, газ будут доставлять в порт с помощью меньших судов и подавать в существующую газовую сеть.

Уточняется, что последнее из необходимых для строительства разрешений получено 14 сентября.

С 1 декабря этого года терминал должен начать поставлять в немецкую газовую сеть дальнего сообщения до 4,5 млрд куб. м газа в год, утверждают в компании.

Любмин — одно из нескольких мест, где планируется построить терминалы для сжиженного газа на замену российскому топливу, поставки которого были полностью прекращены.

Следует заметить, что именно до Любмина протянуты газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Немецкая энергетическая компания RWE и норвежская Stena-Power также планируют построить в Любмине плавучий газовый терминал. Зафрахтованный правительством терминал должен быть готов к эксплуатации до конца 2023 года.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что первый LNG-терминал начнет работать в январе следующего года.

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Укрінформ По материалам:

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