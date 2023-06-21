На сетях «Укрэнерго» возникла аварийная ситуация. Часть Киева без света (обновлено) — Finance.ua
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На сетях «Укрэнерго» возникла аварийная ситуация. Часть Киева без света (обновлено)

Энергетика
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На сетях «Укрэнерго» возникла аварийная ситуация. Часть Киева без света (обновлено)
На сетях «Укрэнерго» возникла аварийная ситуация. Часть Киева без света (обновлено)
На сетях «Укрэнерго» возникла аварийная ситуация. В Киеве от энергоснабжения отключены 100 000 потребителей.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.
«По Киеву отключено 100 тысяч потребителей. Причина и срок ликвидации аварийной ситуации уточняется. Следите за следующими сообщениями», — говорится в сообщении КГВА.
По данным прессслужбы ДТЭК, в части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов Киева проходят экстренные отключения по распоряжению НЭК «Укрэнерго».
«Отключения применяются из-за системной аварии в энергосистеме. О времени возобновления электроснабжения сообщим дополнительно», — добавили в компании.
Как сообщила ДТЭК, к 11:40 в Киеве и столице отменены экстренные отключения — все потребители со светом.
По материалам:
Forbes.ua
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