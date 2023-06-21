На сетях «Укрэнерго» возникла аварийная ситуация. Часть Киева без света (обновлено) — Finance.ua

На сетях «Укрэнерго» возникла аварийная ситуация. Часть Киева без света (обновлено) Сегодня 11:07 — Энергетика

На сетях «Укрэнерго» возникла аварийная ситуация. Часть Киева без света (обновлено)

На сетях «Укрэнерго» возникла аварийная ситуация. В Киеве от энергоснабжения отключены 100 000 потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

«По Киеву отключено 100 тысяч потребителей. Причина и срок ликвидации аварийной ситуации уточняется. Следите за следующими сообщениями», — говорится в сообщении КГВА.

По данным прессслужбы ДТЭК, в части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов Киева проходят экстренные отключения по распоряжению НЭК «Укрэнерго».

«Отключения применяются из-за системной аварии в энергосистеме. О времени возобновления электроснабжения сообщим дополнительно», — добавили в компании.

Как сообщила ДТЭК, к 11:40 в Киеве и столице отменены экстренные отключения — все потребители со светом.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.