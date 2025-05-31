На рынок вышел новый электрокар Renault за 9800 евро (фото) — Finance.ua

На рынок вышел новый электрокар Renault за 9800 евро (фото) Сегодня 05:15 — Технологии&Авто

На рынок вышел новый электрокар Renault за 9800 евро (фото), Фото: Renault

Новый Renault Mobilize Duo поступает в продажу в Европе. Самым дешевым электромобилем французского автопроизводителя можно управлять без прав.

Об этом сообщает сайт Motor.es.

Электромобиль Mobilize Duo — преемник Renault Twizzy и аналог Citroen Ami. Компактное двухместное авто — всего 2,43 м в длину.

Новый Renault Mobilize Duo — двухместная капсула на колесах с большой площадью остекления и колесами, разнесенными по краям кузова. Как и предшественник, авто получило «гильотинную» дверь в стиле Lamborghini.

Фото: Renault

В салоне пассажир сидит за водителем. Авто получило узкий цифровой щиток приборов, а вот дисплеем мультимедийной системы служит телефон, подключаемый через USB-порт.

Кроме того, комплектация Renault Mobilize Duo включает в себя кондиционер, Bluetooth, подогрев сидений и подушку безопасности в руле.

Фото: Renault

Базовый электромобиль Renault Mobilize Duo 45 за 9798 евро оснащен 8-сильным мотором и способен развить 45 км/ч.

Управлять столь медленным авто в некоторых странах ЕС можно без водительских прав и с 16 лет.

Для Renault Mobilize Duo 80 за 11 798 евро водительское удостоверение нужно, ведь он 16-сильный и разгоняется до 80 км/ч. Обе версии получили батарею на 10,3 кВт∙ч, а запас хода составляет 160 км. Диаметр разворота авто составляет 6,8 м.

InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.