На рынок вышел новый электрокар Renault за 9800 евро (фото) — Finance.ua
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На рынок вышел новый электрокар Renault за 9800 евро (фото)

Технологии&Авто
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На рынок вышел новый электрокар Renault за 9800 евро (фото)
На рынок вышел новый электрокар Renault за 9800 евро (фото), Фото: Renault
Новый Renault Mobilize Duo поступает в продажу в Европе. Самым дешевым электромобилем французского автопроизводителя можно управлять без прав.
Об этом сообщает сайт Motor.es.
Электромобиль Mobilize Duo — преемник Renault Twizzy и аналог Citroen Ami. Компактное двухместное авто — всего 2,43 м в длину.
Новый Renault Mobilize Duo — двухместная капсула на колесах с большой площадью остекления и колесами, разнесенными по краям кузова. Как и предшественник, авто получило «гильотинную» дверь в стиле Lamborghini.
Фото: Renault
Фото: Renault
В салоне пассажир сидит за водителем. Авто получило узкий цифровой щиток приборов, а вот дисплеем мультимедийной системы служит телефон, подключаемый через USB-порт.
Кроме того, комплектация Renault Mobilize Duo включает в себя кондиционер, Bluetooth, подогрев сидений и подушку безопасности в руле.
Фото: Renault
Фото: Renault
Базовый электромобиль Renault Mobilize Duo 45 за 9798 евро оснащен 8-сильным мотором и способен развить 45 км/ч.
Управлять столь медленным авто в некоторых странах ЕС можно без водительских прав и с 16 лет.
Для Renault Mobilize Duo 80 за 11 798 евро водительское удостоверение нужно, ведь он 16-сильный и разгоняется до 80 км/ч. Обе версии получили батарею на 10,3 кВт∙ч, а запас хода составляет 160 км. Диаметр разворота авто составляет 6,8 м.
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По материалам:
Фокус
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