На рынке золота наблюдается большая миграция слитков на Восток — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На рынке золота наблюдается большая миграция слитков на Восток

Банковские металлы
40
На рынке золота наблюдается большая миграция слитков на Восток
На рынке золота наблюдается большая миграция слитков на Восток
На рынке золота происходит глобальная миграция, поскольку западные инвесторы массово продают слитки, а азиатские покупатели пользуются падением цен.
Об этом сообщает Bloomberg.
С марта цены на золото упали на 18% из-за стремительного повышения ставок ФРС. Согласно данным CME Group Inc. и London Bullion Market Association, с конца апреля из хранилищ Нью-Йорка и Лондона, поддерживают два крупнейших западных рынка, продалось более 527 тонн золота. Спрос на рынке золота в Шанхае или Гранд базаре в Стамбуле только растет.
Логистические проблемы в сочетании с причудами рынка препятствуют трейдерам получить достаточное количество слитков там, где они нужны. Как следствие, на некоторых азиатских рынках золото и серебро продается необычно выше всемирной базовой цены.
Обращение металла во всем мире является частью цикла рынка золота, повторяющегося в течение десятилетий: когда инвесторы отступают и цены падают, покупка в Азии растет, а драгоценные металлы перетекают на Восток, помогая снизить цену на золото.
Позже, когда золото в конце концов снова растет, значительная его часть возвращается в банковские хранилища под улицами Нью-Йорка, Лондона и Цюриха.
Несмотря на большой отток золота из хранилищ Лондона и Нью-Йорка в Дубае и Стамбуле или на Шанхайской бирже, драгоценный металл в последние недели торговался значительно дороже лондонского контрольного показателя, что свидетельствует о том, что покупка превышает импорт.
Аналитики утверждают, что большая часть драгоценных металлов, подпитывающих аппетит Азии, поступает из хранилищ, которыми управляет CME Group, поддерживающая фьючерсный рынок Comex в Нью-Йорке.
Нарушения рынка в начале пандемии привели к значительному росту цен, что заставило банки создавать большие запасы для покрытия своих фьючерсных позиций. В последние месяцы золото на Comex торговалось с дисконтом по сравнению с Лондоном, и сейчас эти запасы сокращаются, чтобы удовлетворить спрос в Азии.

Где и как купить золото во время войны

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.