На рынке труда активизировались мошенники: под кого маскируются и как уберечься — Finance.ua

На рынке труда активизировались мошенники: под кого маскируются и как уберечься Сегодня 08:35 — Криминал

Под видом обычной работы псевдоработодатели привлекают кандидатов для участия в сомнительных схемах и выманивания средств у доверчивых граждан и иностранцев. Work.ua уже удалил более 600 вакансий мошенников и предостерегает соискателей.

Соискатели стали чаще жаловаться на вакансии, которые вводят в заблуждение и мешают поиску надежной работы. Потому в Work.ua решили заблокировать нечестных работодателей и удалить их вакансии.

В августе Work.ua заблокировал более 500 вакансий от «брачных агентств» и стриминговых площадок , в октябре — около 100 вакансий криптомошенников . Хотя эти вакансии и исчезли на Work.ua, но они не исчезли из интернета. Их все еще можно увидеть на других сайтах по поиску работы и в соцсетях. Чтобы обезопасить соискателей, мы подготовили инструкцию, как распознать мошенника.

В большинстве своем портрет кандидата, на которого рассчитывает сомнительный работодатель, и способ заманивания в сети — схожи у всех мошенников, поскольку они конкурируют между собой и соревнуются за внимание соискателей. Будьте внимательны и обходите вакансии таких компаний:

Брачные агентства

Маскируются под переводческие компании. Публикуют вакансии «Переводчик», «Оператор ПК», «Оператор чата», «Менеджер переписки с клиентами», «Менеджер по работе с клиентами». На своих сайтах «романтично» называют вакансию «Менеджер по созданию пар». Привлекают внимание фразами «Доход неограниченный и зависит от вас», «Заработок с первой недели», «С нами вы станете финансово независимыми», «Работайте с любого места без привязки к офису», «Акция! Пройди успешно обучение на эту должность и получи 2000 грн».

Предлагают зарплату от 20000 до 150000 грн даже без знания английского и опыта. Когда кандидат откликается, выясняется, что работа заключается в вытягивании денег из иностранцев, желающих познакомиться с украинками.

Стриминговые сервисы

Публикуют вакансии «Блогер, ведущая эфиров/трансляций, стример, модель». Используют фразы «Дистанционная работа из любого места с графиком, который вы сами выбираете», «Для талантливых и харизматичных девушек и парней», «Общайся с единомышленниками и зарабатывай на этом деньги», «Сможешь продвигать свою страницу в соцсетях», «Конкурсы для новых стримеров, на которых вы можете выиграть деньги».

Обещают зарплату от 30000 до 100000 грн без требований к опыту или навыкам, кроме харизмы и умения поддержать разговор. При детальном изучении таких предложений оказывается, что один из основных способов заработка — донаты зрителей в благодарность за контент. Фактически это не вакансия, по которым компании ищут себе людей на работу в традиционном смысле этого слова.

Криптомошенники

Криптомошенники позиционируют себя как финансовые, аутсорсинговые, консалтинговые компании, маркетинговые/рекламные агентства. Выглядят как успешные бизнесы, например: «Мы международная консалтинговая компания, которая уверенно работает и лидирует уже более 8 лет на рынке». При попытке найти что-то об этой компании в интернете — никакой информации или отзывов нет, будто таковой не существует.

Публикуют вакансии «Менеджер по работе с клиентами», «Менеджер по продажам», «Retention-менеджер», «Ак итькаунт-менеджер». В условиях вакансии говорят, что нужно консультировать и продавать услуги только заинтересованным клиентам. Описание вакансии может иметь ошибки и небрежное оформление.

Готовы брать на работу людей от 18 лет даже без опыта, но с желанием развиваться. Обычно требуют знания английского и европейского языка. Заманивают соискателей с помощью розыгрышей макбуков, айфонов и других драгоценных подарков. Предлагают высокую зарплату от 21000 до 100000 грн с привязкой к курсу доллара.

Криптомошенники предлагают вложить деньги в биржевые инвестиции. Обычно у них есть базы людей, которые, например, когда-то инвестировали в криптовалюту. Далее сотрудники криптомошеннических компаний днями и месяцами в телефонных разговорах «промывают мозги» украинцам и гражданам других европейских стран и побуждают их к вкладу. Если денег у человека для вклада нет, то «помогают» оформить на его имя микрозайм. Одурманенные возможностью легко обогатиться, люди сами диктуют свои данные паспорта и карты. Конечно, «горе-инвестор» не получает никаких выплат и не может вернуть свои вложения обратно.

Как не попасть на мошенников:

Почитайте отзывы о компании, найдите ее сайт.

Никому не перечисляйте деньги.

Никому не отправляйте паспортные данные и код вашей банковской карты.

Не регистрируйтесь на неизвестных сервисах и не проходите верификацию.

Всегда включайте критическое мышление — если человек не предоставляет никакой информации о компании, вероятнее всего, это мошенник.

Наиболее часто свидетельствующие о лжи формулировки:

Вложите 100 грн и получите 500 грн.

Отправьте нам 100 грн, чтобы мы вам отправили документы/материалы.

Получите 100 грн за 20 минут.

Можно работать дома с помощью мобильного телефона и легко зарабатывать от 1000 до 8000 гривен в день, зарплата будет выплачена в тот же день.

Аренда аккаунтов Facebook и других соцсетей и известных сервисов.

Хороший заработок пишите в личные (без номера телефона и названия организации).

Любые ставки, прогнозы, лоты.

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Помните, что надежные работодатели не стесняются открыто говорить и предоставлять нужную информацию, особенно если это крупные международные компании. Зарабатывать большие деньги без опыта работы, работая всего несколько часов в день, — это иллюзия. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

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