На рынке небанковских финуслуг существенно сократилось количество компаний — Finance.ua

На рынке небанковских финуслуг существенно сократилось количество компаний Сегодня 16:44 — Кредит&Депозит

Количество участников небанковского финансового рынка в феврале уменьшилось на 52 — с 1436 (по состоянию на 31 января) до 1384 (по состоянию на 28 февраля).

Количество банков в феврале не изменилось и составило 67.

В Государственный реестр финучреждений в феврале был включен один страховщик со специальным статусом (это Экспортно-кредитное агентство). ЭКА создано для стимулирования экспорта товаров и услуг украинского происхождения, агентство будет осуществлять страхование, перестрахование, будет предоставлять гарантии по договорам, обеспечивающим развитие экспорта. Единственным акционером ЭКА является государство в лице Кабинета Министров.

В то же время из реестров в феврале были исключены 53 участника рынка небанковских финуслуг. В том числе добровольно:

13 финансовых компаний;

1 страховщик;

2 ломбарда;

1 кредитный союз;

1 лизинговая компания;

3 страховых брокера.

А принудительно из реестров в феврале были исключены:

30 финансовых компаний;

1 ломбард;

1 лизингодатель.

По состоянию на 28 февраля на небанковском рынке работали:

701 финансовая компания (было 744);

176 ломбардов (было 179);

159 кредитных союзов (было 160);

95 лизинговых компаний (было 97);

67 коллекторских компаний (количество не изменилось);

58 страховых брокеров (было 61);

12 life-страховщиков, занимающихся страхованием жизни (количество не изменилось);

115 страховщиков non-life, занимающихся другими видами страхования, кроме страхования жизни (в январе было 116);

1 страховщик с особым статусом.

Кроме того, на рынке работает 25 банковских групп (количество не изменилось) и 22 небанковские финансовые группы (было 23).

На платежном рынке действуют 37 платежных систем (было 38), созданных резидентами (учитывая государственные), и 16 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке действуют предоставители финансовых платежных услуг, среди них 3 банка — эмитенты электронных денег (количество не изменилось). В число других субъектов, действующих на платежном рынке, входит 41 коммерческий агент (было 40) и 35 технологических операторов платежных услуг (количество не изменилось).

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