На рынке небанковских финуслуг существенно сократилось количество компаний — Finance.ua

На рынке небанковских финуслуг существенно сократилось количество компаний
Количество участников небанковского финансового рынка в феврале уменьшилось на 52 — с 1436 (по состоянию на 31 января) до 1384 (по состоянию на 28 февраля).
Количество банков в феврале не изменилось и составило 67.
В Государственный реестр финучреждений в феврале был включен один страховщик со специальным статусом (это Экспортно-кредитное агентство). ЭКА создано для стимулирования экспорта товаров и услуг украинского происхождения, агентство будет осуществлять страхование, перестрахование, будет предоставлять гарантии по договорам, обеспечивающим развитие экспорта. Единственным акционером ЭКА является государство в лице Кабинета Министров.
В то же время из реестров в феврале были исключены 53 участника рынка небанковских финуслуг. В том числе добровольно:
- 13 финансовых компаний;
- 1 страховщик;
- 2 ломбарда;
- 1 кредитный союз;
- 1 лизинговая компания;
- 3 страховых брокера.
А принудительно из реестров в феврале были исключены:
- 30 финансовых компаний;
- 1 ломбард;
- 1 лизингодатель.
По состоянию на 28 февраля на небанковском рынке работали:
- 701 финансовая компания (было 744);
- 176 ломбардов (было 179);
- 159 кредитных союзов (было 160);
- 95 лизинговых компаний (было 97);
- 67 коллекторских компаний (количество не изменилось);
- 58 страховых брокеров (было 61);
- 12 life-страховщиков, занимающихся страхованием жизни (количество не изменилось);
- 115 страховщиков non-life, занимающихся другими видами страхования, кроме страхования жизни (в январе было 116);
- 1 страховщик с особым статусом.
Кроме того, на рынке работает 25 банковских групп (количество не изменилось) и 22 небанковские финансовые группы (было 23).
На платежном рынке действуют 37 платежных систем (было 38), созданных резидентами (учитывая государственные), и 16 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).
Кроме того, на рынке действуют предоставители финансовых платежных услуг, среди них 3 банка — эмитенты электронных денег (количество не изменилось). В число других субъектов, действующих на платежном рынке, входит 41 коммерческий агент (было 40) и 35 технологических операторов платежных услуг (количество не изменилось).
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото.
Поделиться новостью