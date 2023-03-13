На рынке небанковских финуслуг существенно сократилось количество компаний — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На рынке небанковских финуслуг существенно сократилось количество компаний

Кредит&Депозит
0
Количество участников небанковского финансового рынка в феврале уменьшилось на 52 — с 1436 (по состоянию на 31 января) до 1384 (по состоянию на 28 февраля).
Количество банков в феврале не изменилось и составило 67.
В Государственный реестр финучреждений в феврале был включен один страховщик со специальным статусом (это Экспортно-кредитное агентство). ЭКА создано для стимулирования экспорта товаров и услуг украинского происхождения, агентство будет осуществлять страхование, перестрахование, будет предоставлять гарантии по договорам, обеспечивающим развитие экспорта. Единственным акционером ЭКА является государство в лице Кабинета Министров.
В то же время из реестров в феврале были исключены 53 участника рынка небанковских финуслуг. В том числе добровольно:
  • 13 финансовых компаний;
  • 1 страховщик;
  • 2 ломбарда;
  • 1 кредитный союз;
  • 1 лизинговая компания;
  • 3 страховых брокера.
А принудительно из реестров в феврале были исключены:
  • 30 финансовых компаний;
  • 1 ломбард;
  • 1 лизингодатель.
По состоянию на 28 февраля на небанковском рынке работали:
  • 701 финансовая компания (было 744);
  • 176 ломбардов (было 179);
  • 159 кредитных союзов (было 160);
  • 95 лизинговых компаний (было 97);
  • 67 коллекторских компаний (количество не изменилось);
  • 58 страховых брокеров (было 61);
  • 12 life-страховщиков, занимающихся страхованием жизни (количество не изменилось);
  • 115 страховщиков non-life, занимающихся другими видами страхования, кроме страхования жизни (в январе было 116);
  • 1 страховщик с особым статусом.
На рынке небанковских финуслуг существенно сократилось количество компаний
Кроме того, на рынке работает 25 банковских групп (количество не изменилось) и 22 небанковские финансовые группы (было 23).
На платежном рынке действуют 37 платежных систем (было 38), созданных резидентами (учитывая государственные), и 16 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).
Кроме того, на рынке действуют предоставители финансовых платежных услуг, среди них 3 банка — эмитенты электронных денег (количество не изменилось). В число других субъектов, действующих на платежном рынке, входит 41 коммерческий агент (было 40) и 35 технологических операторов платежных услуг (количество не изменилось).
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото.
Кредит онлайн на карту💰
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.