На румынский рынок вышли более 300 украинских компаний в 2023 году — CCIR Сегодня 20:25 — Фондовый рынок

На румынский рынок вышли более 300 украинских компаний в 2023 году — CCIR

С момента российского вторжения 24 февраля 2022 года и по сей день на румынский рынок вышли более 775 украинских компаний, только за 2023 год приступили к работе в Румынии более 300 украинских компаний, сообщил президент Торгово-промышленной палаты Румынии (The Chamber of Commerce and Industry of Romania) Михай Дарабан (Mihai Daraban) агентству «Интерфакс-Украина».

«С самого начала агрессии CCIR поддержал релокацию украинских компаний. В зависимости от секторов деятельности мы считаем, что переезд будет своевременным решением для украинского бизнеса, поскольку в румынской экономике есть сектора, которые могут принять новые компании», — сообщил он.

Среди более 300 украинских компаний, начавших работу в Румынии в 2023 году, значительная часть представляет IT-сектор (121 компания), на втором месте по популярности — сервисные услуги (47), на третьем — строительные работы жилых и нежилых зданий (33). Есть также компании, которые занимаются торговлей, автомобильными перевозками товаров, а также консалтингом в сфере бизнеса и управления.

В целом, по данным Государственной таможенной службы Украины, сотрудничество наших стран выросло более чем вдвое с 2022 года.

Импорт из Румынии в Украину вырос по итогам 2023 года до $1,6 млрд (с $0,8 млрд в 2021 году и $1,5 млрд в 2022 году), в товарном выражении — до 1,1 млн тонн (0,5 млн тонн в 2021-м и 1,1 млн тонн за 2022 год).

Экспорт из Украины в Румынию по итогам 2023 года составляет $3,8 млрд ($1,5 млрд в 2021-м и $3,9 млрд в 2022 году), 11,7 млн ​​тонн (3,4 млн тонн в 2021-м и 11 млн тонн в 2022-м).

По словам Дарабана, румынские компании заинтересованы в развитии в Украине таких отраслей как зеленая энергетика, информационные технологии, оборонная промышленность и транспорт, промышленность строительных материалов, технологии с добавленной стоимостью и аэронавтика.

В прошлом году между ТПП Украины и ТПП Румынии был подписан меморандум, согласно которому было предусмотрено создание и совместное управление платформой использования экономических возможностей, связанных с будущим восстановлением Украины. Однако, как сообщили в CCIR, платформа все еще находится на стадии разработки.

«Сейчас у нас нет необходимой информации о конкретных проектах реконструкции и их приоритетности, поскольку это прерогатива украинской власти. Прагматично оценивая сложную ситуацию в Украине, Торгово-промышленная палата Румынии поддерживает постоянный диалог с румынскими компаниями, которые выразили заинтересованность быть частью процесса восстановления Украины. Благодаря сотрудничеству с ТППУ мы сможем объединить эти компании с украинскими коллегами, когда это позволит ситуация», — сообщил Дарабан.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.