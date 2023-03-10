На ремонте Ледового дворца в Киеве вывели из бюджета миллионы гривен — Finance.ua

На ремонте Ледового дворца в Киеве вывели из бюджета миллионы гривен Сегодня 16:47 — Криминал

На ремонте Ледового дворца в Киеве вывели из бюджета миллионы гривен, Фото: Київська міська прокуратура

Киевская городская прокуратура пытается взыскать с недобросовестного подрядчика 25,5 млн грн за невыполненный ремонт Ледового дворца.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения в Facebook.

«Киевская городская прокуратура во время исполнения представительских полномочий установила нарушение интересов государства путем ненадлежащего выполнения обществом условий договора подряда, предметом которого является капитальный ремонт здания Ледового дворца по ул. Юрия Ильенко в Шевченковском районе столицы», — сказано в сообщении.

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Как установила прокуратура, получив аванс, строительная компания так и не приступила к выполнению условий договора.

Учитывая изложенное, Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском о взыскании с подрядной организации в государственный бюджет суммы авансового платежа и штрафных санкций на общую сумму более 25,5 млн грн.

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