На пункте пропуска Украины с Польшей частично ограничат движение — Finance.ua

На пункте пропуска Украины с Польшей частично ограничат движение Сегодня 19:34

На пункте пропуска Украины с Польшей частично ограничат движение

В пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» на границе с Польшей будет введено частичное ограничение движения. Это касается полосы въезда в Украину.

По данным таможни, ограничения начнут действовать с понедельника, 24 марта.

Причина

С 24 марта 2025 начнется ремонт цементобетонного покрытия в пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» на украинско-польской границе. В результате будет частично ограничено движение на полосе, ведущей в Украину.

В связи с этим будет введено частичное ограничение проезда транспортных средств по полосе движения в направлении «въезд в Украину», — говорится в сообщении.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области сообщила, что строительно-монтажные работы на пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» продлятся примерно до 1 мая 2025 года.

В недавнем сообщении таможенная служба заявила, что ремонтные работы, как ожидается, не окажут значительного влияния на грузопоток. Но перевозчикам рекомендуется учитывать потенциальные неудобства при планировании своих маршрутов, чтобы избежать задержек и обеспечить эффективную транспортировку грузов.

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