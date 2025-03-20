На пункте пропуска Украины с Польшей частично ограничат движение — Finance.ua
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На пункте пропуска Украины с Польшей частично ограничат движение

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На пункте пропуска Украины с Польшей частично ограничат движение
На пункте пропуска Украины с Польшей частично ограничат движение
В пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» на границе с Польшей будет введено частичное ограничение движения. Это касается полосы въезда в Украину.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.
По данным таможни, ограничения начнут действовать с понедельника, 24 марта.

Причина

С 24 марта 2025 начнется ремонт цементобетонного покрытия в пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» на украинско-польской границе. В результате будет частично ограничено движение на полосе, ведущей в Украину.
В связи с этим будет введено частичное ограничение проезда транспортных средств по полосе движения в направлении «въезд в Украину», — говорится в сообщении.
Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области сообщила, что строительно-монтажные работы на пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» продлятся примерно до 1 мая 2025 года.
В недавнем сообщении таможенная служба заявила, что ремонтные работы, как ожидается, не окажут значительного влияния на грузопоток. Но перевозчикам рекомендуется учитывать потенциальные неудобства при планировании своих маршрутов, чтобы избежать задержек и обеспечить эффективную транспортировку грузов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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