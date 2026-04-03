На программы энергоэффективности будет дополнительно направлено почти 630 млн грн 03.04.2026, 09:44 — Энергетика

Кабинет Министров принял разработанное Минразвития постановление, увеличивающее уставный капитал государственного «Фонда энергоэффективности» на 629,7 млн ​​грн.

Об этом сообщило Министерство развития территорий.

В результате уставный капитал Фонда составит уже более 3,6 млрд грн, что позволит увеличить финансирование ряда программ энергоэффективности для многоквартирных домов (ОСМД и ЖСК).

«Мы усиливаем энергетическую автономность многоквартирных домов и предлагаем действенные инструменты, благодаря которым дома могут становиться действительно энергонезависимыми.

Программы энергоэффективности, которые обеспечивают украинцам базовые условия даже во время атак и массовых отключений, уже продемонстрировали свою эффективность, поэтому увеличиваем финансирование Фонда, чтобы как можно больше домов могли получить финансовую поддержку от государства, — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Указанные средства пойдут, в частности, на расширение и продление таких программ, как

"ЕнергоДІМ" - позволяет ОСМД возместить от 60 до 70% расходов на мероприятия по энергоэффективности

программа "ВідновиДІМ" - предусматривает финансовую поддержку для выполнения строительных работ по восстановлению жилых домов, поврежденных в результате военной агрессии рф против Украины

ГрінДІМ — благодаря им ОСМД и ЖСК могут получить до 70% компенсации стоимости за приобретенные солнечные электростанции, системы хранения энергии и тепловые насосы и до 50% стоимости генераторов. Детальнее рассказываем по ссылке.

Также финансирование будет направлено на частичное возмещение расходов на утепление зданий, установку приборов учета и восстановление жилья.

