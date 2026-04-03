На программы энергоэффективности будет дополнительно направлено почти 630 млн грн
Кабинет Министров принял разработанное Минразвития постановление, увеличивающее уставный капитал государственного «Фонда энергоэффективности» на 629,7 млн грн.
Об этом сообщило Министерство развития территорий.
В результате уставный капитал Фонда составит уже более 3,6 млрд грн, что позволит увеличить финансирование ряда программ энергоэффективности для многоквартирных домов (ОСМД и ЖСК).
«Мы усиливаем энергетическую автономность многоквартирных домов и предлагаем действенные инструменты, благодаря которым дома могут становиться действительно энергонезависимыми.
Программы энергоэффективности, которые обеспечивают украинцам базовые условия даже во время атак и массовых отключений, уже продемонстрировали свою эффективность, поэтому увеличиваем финансирование Фонда, чтобы как можно больше домов могли получить финансовую поддержку от государства, — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Указанные средства пойдут, в частности, на расширение и продление таких программ, как
- "ЕнергоДІМ" - позволяет ОСМД возместить от 60 до 70% расходов на мероприятия по энергоэффективности
- программа "ВідновиДІМ" - предусматривает финансовую поддержку для выполнения строительных работ по восстановлению жилых домов, поврежденных в результате военной агрессии рф против Украины
- ГрінДІМ — благодаря им ОСМД и ЖСК могут получить до 70% компенсации стоимости за приобретенные солнечные электростанции, системы хранения энергии и тепловые насосы и до 50% стоимости генераторов. Детальнее рассказываем по ссылке.
Также финансирование будет направлено на частичное возмещение расходов на утепление зданий, установку приборов учета и восстановление жилья.
Также по теме
Пять стран ЕС призывают ввести налог на сверхдоходы энергокомпаний
ЕС рассматривает лимитирование горючего, готовясь к энергетическому шоку из-за войны на Ближнем Востоке
Как заплатить меньше за доставку газа
На программы энергоэффективности будет дополнительно направлено почти 630 млн грн
Правительство выделило 732 миллиона на подключение когенерационных установок и блочно-модульные котельные
Жильцы многоэтажек могут получить бесплатно альтернативные источники электроэнергии — инструкция КГГА