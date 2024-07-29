На продажу выставили один из крупнейших ТЦ Днепра — Finance.ua
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На продажу выставили один из крупнейших ТЦ Днепра

Фондовый рынок
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На торговой площадке OpenMarket выставили на продажу ТЦ «Приозерный», расположенный рядом с Озеркой. Продавец — Приватбанк, пишет dv-gazeta.
В начале года банк окончательно отсудил право собственности на этот торговый центр у фирм, связанных с Коломойским и Боголюбовым. Построенный в 2009 году ТЦ «Приозерный» является третьим по площади торговым центром в Днепре (более 32 тыс. кв м) и имеет шесть наземных этажей, а также подземный этаж, где находится паркинг и может быть обустроено укрытие для пребывания посетителей во время воздушной тревоги.
Помимо торговых площадей ТЦ располагает развлекательной и спортивной зонами с бассейнами и SPA зоной. Начальная цена продажи лота составляет 430 060 700,00 грн с НДС. Дата проведения электронных торгов — 28 августа 2024 г.
По материалам:
Finance.ua
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