На приватизацию выставили торфобрикетный завод «Ровноторф» - Фонд госимущества — Finance.ua

На приватизацию выставили торфобрикетный завод «Ровноторф» - Фонд госимущества Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

Фонд государственного имущества анонсировал проведение открытого аукциона по продаже единого имущественного комплекса государственного предприятия «Ровноторф».

Он состоится 5 июля 2023 года, стартовая цена (балансовая стоимость) объекта — 47,1 млн грн.

Предприятие специализируется на производстве торфяных полубрикетов, а также фрезерного топливного торфа для компостов. Объемы производства — 60−80 тыс. тонн брикетов в год.

Оно не является стратегическим для энергетической отрасли Украины, поскольку общая доля торфяного топлива в энергетическом балансе страны, по последним данным Государственной службы статистики Украины, находится на уровне 0,028%.

Основными недостатками этого вида топлива являются более низкая, чем у угля, энергетическая калорийность и трудности сжигания из-за высокого содержания влаги (до 65%), поэтому его уже давно в Украине не используют в промышленных масштабах. В то же время торфяное топливо достаточно популярно у частных хозяйств на региональном уровне, поэтому ФГИУ ожидает определенную конкуренцию на торгах.

«„Ровноторф“ — действующее предприятие, нуждающееся в инвестициях. За все 60 лет его существования оно не модернизировалось и имеет высокий износ основных фондов. Частный собственник сможет увеличить рентабельность бизнеса, проинвестировав в развитие предприятия», — отмечает директор Департамента приватизации ФГИУ Владислав Данилишин.

Предприятие имеет спецразрешение на использование недр со сроком действия на 40 лет (регистрационный номер 2201, от 30.03.2000 г. ).

Объект включает 114 единиц недвижимого имущества (производственные, складские, административные помещения и т. п. ) общей площадью 16 969,90 кв.м. На предприятии работает 175 человек, а на балансе находится 161 единица спецтехники и транспорта.

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