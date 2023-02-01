На помощь безработным выделили почти 12 млрд грн — Finance.ua

На помощь безработным выделили почти 12 млрд грн
В Украине утвердили бюджет Фонда общеобязательного государственного соцстрахования на случай безработицы на 2023 год.
Об этом сообщили в Минэкономики.
Соответствующее решение принял Кабмин 31 января.
В частности, предусмотрено:
— 11,9 млрд грн — на выплату материального обеспечения на случай безработицы, социальные услуги и активные программы занятости, а также пособие по частичной безработице;
— 1,8 млрд грн — на предоставление микрогрантов на создание или развитие собственного бизнеса по правительственной программе «єРобота».
Напомним, мы писали, что уровень официальной безработицы в Украине снизился до исторического минимума. Об этом свидетельствуют данные Национального банка. Возможно, это связано с тем, что многие украинцы, уехав за границу после полномасштабного вторжения армии россии 24 февраля 2022 года, до сих пор не вернулись назад.
В настоящее время пособие по безработице выплачивают менее 100 тыс. украинцам. Таким образом, уровень официальной безработицы в Украине снизился до исторического минимума, поскольку количество украинцев, получающих денежное пособие за год, сократилось с 260,5 тыс. до 89,8 тыс. безработных.
Справка Finance.ua:
- Кто имеет право на пособие по частичной безработице. Пособие по частичной безработице может предоставляться работникам и ФЛП в случае потери части заработка в связи с остановкой или сокращением производства по нескольким причинам:
- экономического или технологического характера;
- возникновение чрезвычайной ситуации;
- введение чрезвычайного или военного положения;
- установление карантина.
Остановка деятельности не должна носить сезонный характер или возникнуть исключительно по организационно-производственным причинам.
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