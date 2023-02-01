На помощь безработным выделили почти 12 млрд грн — Finance.ua

На помощь безработным выделили почти 12 млрд грн Сегодня 14:35 — Личные финансы

В Украине утвердили бюджет Фонда общеобязательного государственного соцстрахования на случай безработицы на 2023 год.

Об этом сообщили в Минэкономики.

Соответствующее решение принял Кабмин 31 января.

В частности, предусмотрено:

— 11,9 млрд грн — на выплату материального обеспечения на случай безработицы, социальные услуги и активные программы занятости, а также пособие по частичной безработице;

— 1,8 млрд грн — на предоставление микрогрантов на создание или развитие собственного бизнеса по правительственной программе «єРобота».

Напомним, мы писали , что уровень официальной безработицы в Украине снизился до исторического минимума. Об этом свидетельствуют данные Национального банка. Возможно, это связано с тем, что многие украинцы, уехав за границу после полномасштабного вторжения армии россии 24 февраля 2022 года, до сих пор не вернулись назад.

В настоящее время пособие по безработице выплачивают менее 100 тыс. украинцам. Таким образом, уровень официальной безработицы в Украине снизился до исторического минимума, поскольку количество украинцев, получающих денежное пособие за год, сократилось с 260,5 тыс. до 89,8 тыс. безработных.

Справка Finance.ua:

Кто имеет право на пособие по частичной безработице. Пособие по частичной безработице может предоставляться работникам и ФЛП в случае потери части заработка в связи с остановкой или сокращением производства по нескольким причинам:

экономического или технологического характера;

возникновение чрезвычайной ситуации;

введение чрезвычайного или военного положения;

установление карантина.

Остановка деятельности не должна носить сезонный характер или возникнуть исключительно по организационно-производственным причинам.

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