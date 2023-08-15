На польской границе все чаще ловят украинцев с фальшивыми штампами в паспорте — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На польской границе все чаще ловят украинцев с фальшивыми штампами в паспорте

144
С начала 2023 года только в пунктах пропуска на Подкарпатье польские пограничники обнаружили более 170 фальшивых отпечатков штампов пограничного контроля в загранпаспортах путешественников. Как сообщает Yavp.pl, количество таких фальшивых штампов особенно возросло в последние три месяца.
Так, недавно украинка хотела пересечь польскую границу со штампами пограничного контроля Литвы. Они должны были подтвердить якобы ее выезд и возвращение в Вильнюс. Во время тщательной проверки оказалось, что она действительно никуда не ездила, а штампы — подделка. Гражданка Украины призналась и добровольно приняла наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Понятно, что в Польшу ее не пустили.
Так же, как еще одну украинку. Она предъявила загранпаспорт с восемью фальшивыми штампами пограничного контроля якобы из аэропортов Литвы и Испании. Когда этот факт обнаружили, женщина во всем призналась и была наказана штрафом в размере 1000 злотых.
Фигурантой еще одного подобного случая стала 52-летняя гражданка Украины. Проставленные в паспорте штампы существенно отличались от принятого образца. Подробный анализ показал, что два отпечатка якобы венгерского пограничного контроля были поддельными с целью легализации пребывания в Евросоюзе. Женщина признала вину и приняла наказание в виде четырех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.
По материалам:
uamedia
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.