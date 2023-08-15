На польской границе все чаще ловят украинцев с фальшивыми штампами в паспорте — Finance.ua

На польской границе все чаще ловят украинцев с фальшивыми штампами в паспорте Сегодня 20:42

С начала 2023 года только в пунктах пропуска на Подкарпатье польские пограничники обнаружили более 170 фальшивых отпечатков штампов пограничного контроля в загранпаспортах путешественников. Как сообщает Yavp.pl , количество таких фальшивых штампов особенно возросло в последние три месяца.

Так, недавно украинка хотела пересечь польскую границу со штампами пограничного контроля Литвы. Они должны были подтвердить якобы ее выезд и возвращение в Вильнюс. Во время тщательной проверки оказалось, что она действительно никуда не ездила, а штампы — подделка. Гражданка Украины призналась и добровольно приняла наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Понятно, что в Польшу ее не пустили.

Так же, как еще одну украинку. Она предъявила загранпаспорт с восемью фальшивыми штампами пограничного контроля якобы из аэропортов Литвы и Испании. Когда этот факт обнаружили, женщина во всем призналась и была наказана штрафом в размере 1000 злотых.

Фигурантой еще одного подобного случая стала 52-летняя гражданка Украины. Проставленные в паспорте штампы существенно отличались от принятого образца. Подробный анализ показал, что два отпечатка якобы венгерского пограничного контроля были поддельными с целью легализации пребывания в Евросоюзе. Женщина признала вину и приняла наказание в виде четырех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

uamedia По материалам:

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