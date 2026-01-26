На польской границе произошел технический сбой
На границе с Польшей временно не работает часть компьютерных систем, из-за чего возможны задержки при пересечении границы. Неисправность зафиксировали с польской стороны, сейчас ее устраняют специалисты.
Об этом сообщила пограничная служба Украины.
Технический сбой в пунктах пропуска Польши
Во всех пунктах пропуска Республики Польша, примыкающих к Львовской и Волынской областям Украины, произошел сбой в работе базы данных польской пограничной службы.
Поэтому процедуры контроля могут выполняться медленнее.
Есть ли очереди на границе
По состоянию на сегодняшний день значительного скопления транспортных средств ни на въезд, ни на выезд не зафиксировано. В то же время, путешественникам советуют учитывать возможные задержки при планировании поездок.
Также пограничники предупреждают, что поезда будут оформляться медленнее обычного.
После полного возобновления работы информационных систем польская сторона сообщит дополнительно. Пограничные службы просят с пониманием отнестись к ситуации.
Поделиться новостью
Также по теме
Цена на золото впервые в истории превысила 5000 долларов
Будет ли «Зимняя поддержка» в 2026 году: позиция Минсоцполитики
На польской границе произошел технический сбой
Сколько зарабатывают Product и Project Managers в Украине и за рубежом
Украинская энергетика пережила самую сложную неделю со времен блэкаута 2022 года
Эксперт объяснил причину жестких отключений в столице