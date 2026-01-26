На польской границе произошел технический сбой Сегодня 11:10

Сотрудница пограничной службы проверяет паспорт на границе

На границе с Польшей временно не работает часть компьютерных систем, из-за чего возможны задержки при пересечении границы. Неисправность зафиксировали с польской стороны, сейчас ее устраняют специалисты.

Об этом сообщила пограничная служба Украины.

Технический сбой в пунктах пропуска Польши

Во всех пунктах пропуска Республики Польша, примыкающих к Львовской и Волынской областям Украины, произошел сбой в работе базы данных польской пограничной службы.

Поэтому процедуры контроля могут выполняться медленнее.

Есть ли очереди на границе

По состоянию на сегодняшний день значительного скопления транспортных средств ни на въезд, ни на выезд не зафиксировано. В то же время, путешественникам советуют учитывать возможные задержки при планировании поездок.

Также пограничники предупреждают, что поезда будут оформляться медленнее обычного.

После полного возобновления работы информационных систем польская сторона сообщит дополнительно. Пограничные службы просят с пониманием отнестись к ситуации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.