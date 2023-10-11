На поддержку защитников в 2024 году направят ₴14,3 миллиарда — Finance.ua

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На поддержку защитников в 2024 году направят ₴14,3 миллиарда

Казна и Политика
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На поддержку защитников в 2024 году направят ₴14,3 миллиарда
На поддержку защитников в 2024 году направят ₴14,3 миллиарда
На поддержку защитников в 2024 году будет выделено 14,3 миллиарда гривен.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил сегодня на заседании правительства.
«На 2024 год вдвое увеличиваем финансирование ветеранских программ. На поддержку защитников и защитниц потратим 14,3 млрд грн», — сказал Шмыгаль.
По его словам, проект по введению помощника ветерана, который уже действует в Винницкой, Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях, правительство расширяет на Закарпатскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Киевскую области и Киев. На его реализацию направляется 44,2 млн грн.
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«Продолжаем реформу ВЛК и МСЭК для создания быстрой, инклюзивной и прозрачной системы без бюрократии и коррупции по принципу „справки ходят за военными“», — добавил премьер-министр.
По его словам, власти будут развивать также электронные сервисы, чтобы каждый защитник мог в несколько кликов получить нужную услугу.
«Продолжаем все ветеранские программы», — подчеркнул глава правительства.
Напомним, более 60% работодателей еще никогда не работали с ветеранами, но начинают готовиться к найму бывших военных, надеются на программы менторства, ожидают помощи от государства и общества и высоко ценят профессиональные навыки военнослужащих.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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