На поддержку защитников в 2024 году направят ₴14,3 миллиарда — Finance.ua

На поддержку защитников в 2024 году направят ₴14,3 миллиарда Сегодня 11:28 — Казна и Политика

На поддержку защитников в 2024 году направят ₴14,3 миллиарда

На поддержку защитников в 2024 году будет выделено 14,3 миллиарда гривен.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил сегодня на заседании правительства.

«На 2024 год вдвое увеличиваем финансирование ветеранских программ. На поддержку защитников и защитниц потратим 14,3 млрд грн», — сказал Шмыгаль.

По его словам, проект по введению помощника ветерана, который уже действует в Винницкой, Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях, правительство расширяет на Закарпатскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Киевскую области и Киев. На его реализацию направляется 44,2 млн грн.

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«Продолжаем реформу ВЛК и МСЭК для создания быстрой, инклюзивной и прозрачной системы без бюрократии и коррупции по принципу „справки ходят за военными“», — добавил премьер-министр.

По его словам, власти будут развивать также электронные сервисы, чтобы каждый защитник мог в несколько кликов получить нужную услугу.

«Продолжаем все ветеранские программы», — подчеркнул глава правительства.

Напомним, более 60% работодателей еще никогда не работали с ветеранами, но начинают готовиться к найму бывших военных, надеются на программы менторства, ожидают помощи от государства и общества и высоко ценят профессиональные навыки военнослужащих.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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