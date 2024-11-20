На поддержку украинских производителей предусмотрено 36 миллиардов на 2025 год — Finance.ua

На поддержку украинских производителей предусмотрено 36 миллиардов на 2025 год Сегодня 16:45 — Казна и Политика

В госбюджете на 2025 год на программы стимулирования национальных производителей в рамках политики «Сделано в Украине» заложено не менее чем 36 млрд грн.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

«Главным приоритетом экономической политики является увеличение самодостаточности. Для этого мы продолжим реализовывать политику „Сделано в Украине“», — рассказала первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

В частности, 18 млрд грн предусмотрено на программу «Доступные кредиты 5−7-9%», 9,3 млрд грн — на программу єОселя, 1,37 млрд грн — на гранты для развития перерабатывающих предприятий, 1,6 млрд грн — на программу «Школьный автобус».

Продолжится также финансирование программы грантов «Власна справа» для микро- и малого бизнеса, в частности для ветеранов.

По программе «Гранты для производителей» предприниматели смогут получить до 8 млн грн на покупку оборудования. На это в 2025 году предусмотрено 1,37 млрд грн.

Также по 1 млрд грн будут направлены на компенсацию стоимости украинской сельхозтехники, поддержку индустриальных парков, компенсацию присоединения к сетям для крупных инвесторов, частичную компенсацию покупки украинской техники, программу «Национальный кешбэк» и разминирование сельскохозяйственных земель.

Економічна Правда По материалам:

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