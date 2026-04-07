На Оболонский парк «Приречная» в столице выделили еще 536 тыс. грн

Парк на Оболоне

УК «Киевзеленстрой» выделило еще более 536 тыс. грн на обустройство юго-западной части парка по улице Приречной в Оболонском районе Киева.

На что пойдут деньги

Первый договор на 290 тыс. грн. предусматривает корректировку проектно-сметной документации для капитального ремонта юго-западной части парка. Его заключили через Prozorro из ООО «Архитектурно конструкторское бюро «Про-Проект».

Второй договор на 246866 грн касается авторского надзора за строительно-монтажными работами по обустройству этой же зеленой зоны. Оба контракта действуют до 31 декабря 2026 года.

Сколько уже выделили в общем

Пока речь идет только об обустройстве юго-западной части новой зеленой зоны. На эти работы уже выделили более 100 млн. грн., из которых чуть более 30 млн. — средства литовского гранта на строительство декоративного пешеходного моста.

В начале марта 2026 г. «Киевзеленстрой» заключил отдельный договор на 65,22 млн грн с ООО «Евротехнологии Групп» на капитальный ремонт этого же участка. Контракт предусматривает монтаж сетей электроснабжения, освещения, видеонаблюдения, прокладки пешеходных дорожек и озеленения.

Кто выполняет работы

Оба новых договора заключили с тем же подрядчиком — ООО «Архитектурно-конструкторское бюро «Про-Проект».

Парк на Приречной расположен на косе между заливами Оболонь и Собачье гырло. Площадь участка — 16 гектаров. Работы по графику должны быть завершены до конца июня 2026 года.

Парк на Приречной — один из крупнейших зеленых проектов Киева с несколькими источниками финансирования: бюджетные средства, литовский грант и договоры через Prozorro. Общая сумма уже превысила 100 млн грн, поэтому жителям Оболони стоит следить за тем, как именно тратят эти средства и соблюдаются ли сроки.

Ранее Finance.ua писал , что в Киеве планируют создание новой рекреационной зеленой зоны в Оболонском районе. Об этом пишет КГГА.

В частности, как отметил мэр столицы Виталий Кличко, речь идет о создании еще одного парка с рекреационной зоной на площади 16 гектаров.

