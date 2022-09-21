На новостях о мобилизации в рф падают акции компаний и рубль — Finance.ua

На новостях о мобилизации в рф падают акции компаний и рубль Сегодня 12:10

На новостях о мобилизации в рф падают акции компаний и рубль.

После новостей о мобилизации рынок акций рф на старте торгов в среду продолжил обвальное падение — индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 7,4-9,7% во главе с бумагами финансовых компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2052,71 пункта (-7,4%), индекс РТС — 1042,58 пункта (-9,7%); цены большинства «голубых фишек» на Московской бирже упали в пределах 15%.

Ранее президент россии подписал указ о частичной мобилизации в рф, мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.

Подешевели акции OZON (-15%), TCS Group (-14,8%), акции Polymetal (-14,4%), «Яндекса» (-12,5%), «Сургутнефтегаза» (-10,2%) −7,7% «префы»), «НОВАТЭК» (-10,2%), «Газпром нефти» (-8,8%), «Московской биржи» (-8,7%), ПАО «Полюс» ( −8,5%), АФК «Система» (-8,2%), «АЛРОСА» (-8,1%), «Роснефти» (-8,1%), Сбербанка (-7,7% и — 7,7% «префы»), «Интер РАО» (-7%), UC Rusal (-7%), «ММК» (-6,8%), «НЛМК» (-6,3%), " Татнефти" (-6,3%), ВТБ (-6%), «ЛУКОЙЛа» (-5,8%), «Газпрома» (-5,3%), «МТС» (-5,1%), «Аэрофлота» (-4,1%), «Магнита» (-3,7%), «Северстали» (-3,4%), «Норникеля» (-3,2%), «РусГидро» (-2 5%).

Также после обращения президента россии, во время которого он объявил частичную мобилизацию, россияне массово раскупили билеты в другие страны. В частности, в Грузию, Турцию, Армению и Азербайджан.

Российские СМИ пишут, что ближе к полудню по московскому времени из продажи исчезли прямые билеты из Москвы в Ташкент, Баку, Бишкек и Астану, но «варианты с пересадками еще есть»

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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