На магистральном газопроводе в Полтавской области произошел взрыв — Finance.ua

На магистральном газопроводе в Полтавской области произошел взрыв
На магистральном газопроводе в Полтавской области произошел взрыв, на месте работает ГСЧС.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Это произошло в Лубенском районе.
«По предварительной информации, произошла разгерметизация на магистральном газопроводе. На месте работает ГСЧС. Подробности позже», — написал Лунин в телеграмм-канале.
Через 10 минут глава ОВА сообщил, что сейчас на месте взрыва выгорают остатки газа.
«Спасатели ликвидируют возгорание сухой травы. Ситуация контролируется», — говорится в сообщении.
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