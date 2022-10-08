На кроссоверах Peugeot 3008 и 5008 дебютировал новый двигатель (Фото) — Finance.ua

На кроссоверах Peugeot 3008 и 5008 дебютировал новый двигатель (Фото) 08.10.2022, 00:21 — Технологии&Авто

Паркетники Peugeot 3008 и 5008 стали первыми носителями новой гибридной системы, которая со временем появится на многих других моделях внутри концерна Stellantis.

Как стало известно MMR , в основе новой гибридной системы лежит серьезно модернизированная «турботройка» 1.2. Разработчики заявляют, что это уже третье поколение бензинового двигателя PureTech, и в таком виде он сможет соответствовать перспективным экономикам Евро-7. Среди обновок — турбокомпрессор с изменяющейся геометрией направляющего аппарата, цепь вместо ремня в приводе ГРМ, а также возможность работы по экономичному циклу Миллера. Мощность выросла со 131 до 136 л.с., но крутящий момент остался прежний (230 Нм).

Вместо восьмиступенчатого «автомата» Aisin новый мотор получил «робот» с двумя сцеплениями, разработанный фирмой Punch Powertrain. В трансмиссию встроили 48-вольтовый тяговый электродвигатель мощностью 29 лошадиных сил. Он помогает двигателю внутреннего сгорания при трогании и на низкой скорости. В результате такой модернизации разработчики обещают снижение расхода топлива на 15%.

На европейском рынке гибридные Peugeot 3008 и 5008 появятся уже в начале 2023 года.

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