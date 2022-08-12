На конференции в Дании договорились о более чем €1,5 млрд помощи Украине — Finance.ua

На конференции в Дании договорились о более чем €1,5 млрд помощи Украине Сегодня 10:05 — Казна и Политика

На конференции в Дании договорились о более чем €1,5 млрд помощи Украине

На конференции североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны в Копенгагене было договорено предоставить Киеву дополнительную поддержку в размере более 11 миллиардов датских крон (1,5 миллиарда евро).

Как сообщает Jyllands-Posten , об этом по итогам конференции заявил министр обороны Дании Мортен Бодсков.

По его словам, средства могут быть израсходованы на закупку оружия для Украины или подготовку украинских военных, и эта сумма, вероятно, будет расти.

«Ряд стран (на конференции) также выразили желание поддержать (Украину), но сначала они должны отправиться домой и обсудить это в своих парламентах», — пояснил он.

Участники конференции также договорились о создании фонда для увеличения финансирования производства оружия — этим будет заниматься Великобритания. Польша и Словакия анонсировали увеличение собственного производства оружия.

Кроме того, главы оборонных ведомств участников конференции в Копенганене обсудили мероприятия по разминированию Украины — возглавить этот процесс взялась Исландия, которая будет готовить миссию по разминированию.

Министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции отметил, что доволен результатами конференции и не раз подчеркивал важность помощи Киеву в противостоянии с россией.

Участники донорской конференции договорились провести вторую встречу в онлайн-формате в сентябре.

Справка Finance.ua:

в конференции североевропейских союзников по поддержке Украины в Копенгагене приняло участие более 20 стран. Делегации были представлены главами оборонных ведомств, заместителями или другими высокопоставленными представителями.

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Українська правда По материалам:

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