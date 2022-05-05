На компанию Цукерберга подали в суд: Meta "украла" логотип криптофонда — Finance.ua

На компанию Цукерберга подали в суд: Meta "украла" логотип криптофонда

Швейцарская компания Dfinity Foundation подала в суд на компанию миллиардера Марка Цукерберга Meta (бывшая Facebook), обвинив ее в плагиате. Якобы знак бесконечности, который стал символом Meta после ребрендинга, слишком похож на логотип Dfinity.

Как сообщает Decrypt , на этом фоне Dfinity Foundation уже обратился в окружной суд США с иском о нарушении прав на свой товарный знак. «Meta и Dfinity стремятся привлечь одних и тех же пользователей, а именно ищущих инновационный и другой пользовательский опыт», — говорится в ходатайстве.

Из-за этого фонд Dfinit попросил судью обязать Meta прекратить использование символа бесконечности в качестве своего логотипа. Также компания надеется, что ей передадут прибыль, полученную Meta в результате предполагаемого нарушения прав на товарный знак.

Журналисты отмечают, что переключение компании Facebook с Web2 на Web3 (концепция децентрализованного интернета, включающая среди прочего и метавселенные) несет угрозу Dfinity. Впрочем, стоимость этого бренда рухнула задолго до ребрендинга Facebook.

Смыслом создания Dfinity был Internet Computer — безопасная, децентрализованная и экономически эффективная блокчейн-сеть, направленная на расширение функциональности Интернета. Нативный токен сети Internet Computer Protocol (ICP) используется для оплаты комиссий и голосования за предложения, определяющие будущее Internet Computer.

Internet Computer был запущен в мае 2021 года, тогда же токены ICP поступили на биржи. Но с тех пор рыночная капитализация проекта упала с $57 млрд до $3млрд, а ICP торгуется на уровне $12,8 за токен — это на 98% ниже его исторического максимума.

Впрочем, для Meta 2022 год выдался тоже не самым удачным. На фоне разочаровавшего инвесторов отчета за 2021-й акции компании рухнули более чем на 26% из-за слабых результатов за квартал, снижения числа активных пользователей и скромных прогнозов.

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