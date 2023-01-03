На какую помощь могут рассчитывать украинцы во Франции — Finance.ua

На какую помощь могут рассчитывать украинцы во Франции Сегодня 15:34 — Личные финансы

Франция предоставила временную защиту почти 120 тысячам украинцев, спасающимся от войны. Беженцы получают в стране бесплатное жилье и выплаты.

Что нужно знать о приезде во Францию, и куда можно обратиться за помощью по прибытии.

С какими документами можно ехать во Францию

Беженцы могут ехать во Францию с любым документом, подтверждающим украинское гражданство: биометрический или обычный загранпаспорт, внутренний паспорт, даже просроченный до 2 лет. Также принимается справка об удостоверении личности, выданная посольством Украины.

При пересечении украинской границы необходимо поставить штамп о въезде в страну Шенгенской зоны. Если такового нет, то необходима справка от пограничной службы той страны. Если нет документа или отметки о пересечении границы, нужно в первой стране обратиться в посольство Франции, чтобы получить разрешение на въезд.

Въезд по биометрическому паспорту дает право находиться во Франции до 90 дней, за это время можно подать заявление на получение временной защиты.

Куда обращаться беженцам по прибытии в страну

Пункты для украинских беженцев, где можно попросить первичную помощь и жилье, есть в Париже и префектурах. Например, в столице следует обращаться по следующему адресу:

Paris Event Center, 20, Avenue de la Porte de la Villette — 75019 Paris;

время работы пункта — с 09.00 до 18.00. На месте находятся переводчики.

Беженцы могут рассчитывать на следующие услуги:

первый прием и оказание помощи: еда, гигиенические наборы;

центр предварительной записи к социальным работникам;

первые медицинские консультации;

психологическая помощь;

на месте присутствуют представители Samu Social для экстренного поселения.

В регионах украинцам нужно обращаться в ближайшую префектуру

Кстати, статус временной защиты оформляется там же — в центре для приема граждан Украины в Париже или префектурах. В префектуре после получения пакета документов будет выдано временное разрешение на проживание APS. После этого беженца направят во Французское бюро по иммиграции и интеграции (OFII) для подачи запроса на материальную помощь.

Где искать бесплатное жилье беженцам во Франции

Варианты расселения от государства отличаются в зависимости от города. Временное жилье можно попросить в пунктах приема в Париже, Ницце, Страсбурге, Тулузе, сообщается на волонтерском ресурсе для беженцев varenik.help. В любом другом французском городе нужно как можно быстрее обратиться в местную префектуру или мэрию, чтобы попросить о помощи с жильем.

«В Париже обращайтесь к сотрудникам Красного Креста на любом из вокзалов. Тех, кто собирается ехать дальше, после покупки билета в кассе везут автобусами с вокзала на экстренное размещение. Условия — спортзалы, ангары или холлы с раскладушками. Обычно ожидание поезда занимает 2 — 3 дня», — обращают внимание волонтеры.

В парижском регионе матерей с младенцами до года направляют в специально выделенную для них гостиницу. Остальных беженцев вместе с транзитными пассажирами везут в экстренное жилье для дальнейшего распределения.

В местах экстренного размещения оформляют все документы, затем оттуда развозят в гостиницы или на базы отдыха для долгосрочного проживания, где проживает одновременно несколько семей, там может быть общая кухня.

«Жилье в Париже и парижском регионе закончилось, поэтому прибывающих сейчас украинцев развозят автобусами во все больше отдаленные от Парижа места (могут отвезти в Нормандию или Лилль). Обратите внимание: выбирая регион для долгосрочного проживания, нужно помнить, что Париж, Ницца и Марсель переполнены, жизнь в них дороже, чем в более маленьких городах (Лион, Тулуза, Бордо, Гренобль и другие), при этом выплаты во всех регионах одинаковые», — советуют украинцам выбор региона.

Например, в Тулузе расселяют во французские семьи, гостиницы и социальные общежития, где в комнатах есть санузел, а продукты беженцам регулярно приносят.

После оформления временной защиты можно получить помощь от государства на оплату аренды жилья.

На какую помощь могут рассчитывать украинцы

Временное разрешение на проживание дает право украинским беженцам:

на легальное пребывание во Франции;

на трудоустройство без разрешений;

на медицинское страхование;

на временное жилье;

социальные выплаты;

на образование для несовершеннолетних;

на посещение других стран ЕС;

временно вернуться в Украину (забрать родственника или вещи) и снова приехать во Францию.

Размер финансовой помощи рассчитывается в зависимости от количества членов семьи: 1 человек — 6,8 евро в день, 2 человека — 10,2 евро. В результате получается около 400 евро в месяц на взрослого и около 100 евро на каждого ребенка. Однако недавно правительство утвердило компенсации французским семьям, принимающим украинцев. Поэтому беженцы начали получать меньшие суммы помощи.

Выплаты приходят на платежную карту с лимитом, которой можно рассчитываться в магазине.

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