На какие средства восстанавливается разрушенная россиянами инфраструктура: в Минфине дали ответ — Finance.ua
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На какие средства восстанавливается разрушенная россиянами инфраструктура: в Минфине дали ответ

Казна и Политика
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На какие средства восстанавливается разрушенная россиянами инфраструктура: в Минфине дали ответ
На какие средства восстанавливается разрушенная россиянами инфраструктура: в Минфине дали ответ
В нынешних условиях нет возможности строить масштабные планы по восстановлению инфраструктуры. Финансирование соответствующих проектов происходит в ограниченных объемах.
Об этом заявил заместитель министра финансов Александр Кава в эфире телемарафона.
«К сожалению, говорить сейчас о масштабных проектах строительства ввиду сложившейся финансовой ситуации (а из-за боевых действий мы потеряли значительную часть нашей экономики), строить масштабные планы по восстановлению инфраструктуры нет возможности», — сказал чиновник.
Однако Кава отметил, что, несмотря ни на что, существует возможность готовить проектную документацию для дальнейшего восстановления.
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В то же время, замглавы Минфина подчеркнул, что финансирование проектов по восстановлению инфраструктурных объектов происходит в ограниченных объемах.
«В тех местах, где восстановлена мирная жизнь, инфраструктура отстраивается за счет средств местных бюджетов, в первую очередь речь идет о строительстве мостов», — проинформировал он.
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По словам чиновника, железнодорожная инфраструктура восстанавливается как на средства государственного предприятия, так и на средства государственного бюджета. Для этого «Укрзализныця» получила соответствующую поддержку.
«На восстановление автомобильных дорог средства выделяются как из местных, так и из центрального бюджета — из имеющихся остатков дорожного фонда», — добавил Кава.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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