В ОП назвали сумму экстренной помощи Украине на восстановление разрушенных объектов — Finance.ua

В ОП назвали сумму экстренной помощи Украине на восстановление разрушенных объектов Сегодня 20:33 — Казна и Политика

Украина нуждается в помощи стран Запада для восстановления уничтоженных объектов критической инфраструктуры. В очень короткой перспективе сумма составляет 17 млрд долларов.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента по внешней политике и стратегическому партнерству Андрей Сибига.

«Если говорить об объемах помощи, мы сейчас говорим о fast recovery plan — это тот план, который требует уже сейчас содействия в восстановлении уничтоженных объектов критической инфраструктуры, это и мосты, и школы — это 17 млрд долларов», — сказал он.

По его словам, это то, в чем Украина нуждается в очень короткой перспективе, и эта цифра озвучивается партнерам.

Сибига сообщил, что в рамках этого fast recovery plan Эстония — «первая страна, которая взяла на себя восстановление школы, кажется, в Житомирской области на сумму около 2 млн долларов».

Заместитель руководителя Офиса президента отметил, что необходимо понимать принципы, при которых эта помощь будет предоставлена.

«Я думаю, что у нас такое понимание с нашими партнерами уже сформировано. Ожидается еще важная конференция в Германии. По выработке именно подходов и принципов предоставления этой помощи в восстановлении Украины. Это не чисто донорская конференция, а именно для понимания, как это делать», — добавил он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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