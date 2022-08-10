На какие покупки сейчас тратят деньги украинцы — исследование — Finance.ua

На какие покупки сейчас тратят деньги украинцы — исследование Сегодня 20:30 — Личные финансы

На какие покупки сейчас тратят деньги украинцы — исследование

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину наш горизонт планирования сократился с недель в ковидное время до считаных дней. Потребление товаров и услуг сузилось до перечня первой необходимости.

Gradus Research спросил в начале лета — какие события или значительные покупки планируют респонденты совершить в течение ближайшего месяца, а в июле повторил вопрос, проверив — что именно из планов было воплощено.

Три группы планов и их реализации

Первая группа событий — то, что люди делают даже чаще, чем планируют. Это касается прежде всего планов встретиться с родными или друзьями. Здесь отмечаем, что респонденты фокусируются на вещах, которые касаются близких и семьи, и не связаны с крупными тратами. Более половины опрошенных (55,4%) за время войны встречались с родственниками, особенно многие были в Западном регионе (67,2%). Еще 47% респондентов виделись с друзьями, жители Киева делали это чаще других (62,1%).

В эту категорию также попали визиты к парикмахеру (28,3% имели это в планах против 40,2%, воспользовавшихся этой услугой) и посещение кафе/ресторанов: планировали 16,7% респондентов, тогда как около четверти населения (24,1%) побывали там за предыдущий месяц.

Также здесь оказались и такие активности, как приобретение бытовой техники и электроники. 20,7% респондентов в ситуации нестабильности гривны решили сделать такого рода доступные инвестиции.

Вторая группа событий — те, у которых планы совпадают с реализацией. Это касается, прежде всего, личных дел, таких как плановые визиты к врачу, обновление гардероба или маникюр.

Статья расходов, которую планируют и стабильно реализуют украинцы во время войны, — забота о своем здоровье. 18,1% опрошенных делали профилактические осмотры у врачей, 5,4% респондентов купили или продлили страхование для себя или членов семьи.

Услуги в сфере красоты, такие как маникюр, педикюр или визит к косметологу — преимущественно женские намерения, и выполняются женщинами, чтобы ни произошло.

Шоппинг становится более спланированным. За прошлый месяц каждый пятый украинец/украинка (19,3%) обновили свой гардероб. Это объясняется также и тем, что люди, которым пришлось покинуть места своего постоянного проживания, не имели с собой подходящих по сезону вещей. Чаще других новую одежду покупали представители возрастной категории 18-24 года (24,9%).

Третья группа событий — те, которые планировали чаще, чем реализовали. Их всех объединяет повышенный риск (выезд на природу, отпуск) или существенные расходы (приобретение жилья, авто, ремонт и т.д.). Такие планы являются в большей степени проявлением желания, чем реального умысла. Большинство украинцев вообще отказываются от поездок во время летних отпусков. Поехали отдыхать в пределах Украины только 3,5% респондентов, вариант отдыха за границей выбрали для себя еще меньшее количество граждан — 2,3%. Автомобили, недвижимость или мебель почти не покупают, отказываются также от планов делать ремонт жилья.

Инфографика: Gradus Research

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