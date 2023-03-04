На индексацию пенсий требуется 700 миллиардов. Где будут брать деньги — разъяснение Гетманцева — Finance.ua
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На индексацию пенсий требуется 700 миллиардов. Где будут брать деньги — разъяснение Гетманцева

Казна и Политика
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На индексацию пенсий требуется 700 миллиардов. Где будут брать деньги — разъяснение Гетманцева
На индексацию пенсий требуется 700 миллиардов. Где будут брать деньги — разъяснение Гетманцева
В этом году выплата пенсий обойдется государству в 700 миллиардов.
Об этом рассказал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, член фракции партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев в интервью Украинскому Радио.
«Это довольно большие деньги. Но у нас достаточно стабильное финансирование от наших партнеров. Недавно было заявление „Большой семерки“ об обеспечении нам финансирования в 2023 году в размере 39 млрд долларов. Кроме того, нам очень помогают Соединенные Штаты Америки путем предоставления грантовых денег, а также Еврокомиссия предоставляет 18 миллиардов евро», — резюмировал Даниил Гетманцев.
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По его словам, пенсии приведут в соответствие с покупательной способностью гривны. В то же время, на рост минимальной заработной платы украинцам рассчитывать не стоит.
Напомним, в 2023 году будет проведена индексация самых низких пенсий. Ранее такие пенсии под индексацию не подпадали и пересматривались исключительно вместе с повышением прожиточного минимума (который растет более медленными темпами, чем индексация).
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Согласно постановлению Кабмина, размер индексации пенсий с 1 марта 2023 года составит 19,7%. Повышение размера пенсий произойдет для 10,5 млн пенсионеров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українське радіо
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