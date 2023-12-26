На границе зафиксирован один из самых высоких показателей пассажиропотока с начала войны — Finance.ua

На границе зафиксирован один из самых высоких показателей пассажиропотока с начала войны Сегодня 13:33 — Казна и Политика

На украинской границе в предрождественскую субботу зафиксирован один из самых высоких показателей пассажиропотока за период широкомасштабного вторжения.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что за предрождественскую неделю украинскую границу пересекли более 750 тысяч человек, из которых большинство — почти 394 тыс. — на въезд в Украину.

Больше всего желающих пересечь границу зафиксировано в предрождественскую субботу. В целом, 23 декабря государственную границу пересекло более 141,5 тысячи человек, в то же время почти 80 тысяч человек — на украинско-польском участке.

«Это один из самых высоких показателей пассажиропотока через государственную границу Украины после начала полномасштабного российского вторжения. Например, в 2022 году за сутки перед Рождеством государственную границу Украины пересекло на 19,2 тыс. человек меньше», — констатируют пограничники.

В ГПСУ информируют, что непосредственно в канун Рождества пассажиропоток сократился, но все еще остается высоким. Так, в течение 24 декабря 2023 на границе оформлено более 111 тысяч человек, из которых более 66 тысяч — на въезд.

Учитывая, что сейчас во многих странах продолжаются рождественско-новогодние каникулы, количество людей, пересекающих границу, может оставаться высоким, отмечают пограничники.

Самый большой пассажиропоток фиксируется в пунктах пропуска на границе с Польшей. Путешественникам рекомендуют прокладывать маршруты через менее загруженные пункты пропуска. Наличие очередей можно отслеживать на странице Госпогранслужбы в Telegram , странице Западного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook , а также на ресурсах , где освещается соответствующая информация на территории сопредельных стран.

УНІАН По материалам:

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