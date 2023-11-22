На границе со Словакией временно разблокировали движение грузовиков — Finance.ua

На границе со Словакией временно разблокировали движение грузовиков
На границе со Словакией временно разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска «Вышнее Немецкое».
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
«По состоянию на утро на территории Словакии перед пунктом пропуска „Вышнее-Немецкое“ в направлении Украины находится около 350 грузовых транспортных средств», — говорится в сообщении.
Пропуск легкового автомобильного транспорта и автобусов на въезд и выезд в пункте пропуска продолжает производиться в штатном режиме, уточнили в ГНСУ.
Справка Finance.ua:
- 21 ноября на территории Словакии перевозчики начали блокаду пункта пересечения границы с Украиной «Вышнее Немецкое»;
- на прошлой неделе представители Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) на час заблокировали пункт пересечения границы с Украиной «Вышнее Немецкое» со словацкой стороны, выразив солидарность с польскими митингующими;
- словацкие перевозчики ранее пригрозили полностью заблокировать границу с Украиной, если в ситуацию не вмешается Европейская комиссия;
- они требуют от Брюсселя ввести разрешения на перевозку для украинских транспортных средств, поскольку европейские компании не могут с ними конкурировать — это то же самое, что требуют протестующие на границе Польши с Украиной;
- в то же время Еврокомиссия уже успела предупредить, что одно из ключевых требований польских перевозчиков, блокирующих границу с Украиной, не является юридически возможным.
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