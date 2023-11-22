На границе со Словакией временно разблокировали движение грузовиков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На границе со Словакией временно разблокировали движение грузовиков

24
На границе со Словакией временно разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска «Вышнее Немецкое».
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
«По состоянию на утро на территории Словакии перед пунктом пропуска „Вышнее-Немецкое“ в направлении Украины находится около 350 грузовых транспортных средств», — говорится в сообщении.
Пропуск легкового автомобильного транспорта и автобусов на въезд и выезд в пункте пропуска продолжает производиться в штатном режиме, уточнили в ГНСУ.

Справка Finance.ua:

  • 21 ноября на территории Словакии перевозчики начали блокаду пункта пересечения границы с Украиной «Вышнее Немецкое»;
  • на прошлой неделе представители Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) на час заблокировали пункт пересечения границы с Украиной «Вышнее Немецкое» со словацкой стороны, выразив солидарность с польскими митингующими;
  • словацкие перевозчики ранее пригрозили полностью заблокировать границу с Украиной, если в ситуацию не вмешается Европейская комиссия;
  • они требуют от Брюсселя ввести разрешения на перевозку для украинских транспортных средств, поскольку европейские компании не могут с ними конкурировать — это то же самое, что требуют протестующие на границе Польши с Украиной;
  • в то же время Еврокомиссия уже успела предупредить, что одно из ключевых требований польских перевозчиков, блокирующих границу с Украиной, не является юридически возможным.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.