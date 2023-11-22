На границе со Словакией временно разблокировали движение грузовиков — Finance.ua

На границе со Словакией временно разблокировали движение грузовиков Сегодня 10:39

На границе со Словакией временно разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска «Вышнее Немецкое».

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

«По состоянию на утро на территории Словакии перед пунктом пропуска „Вышнее-Немецкое“ в направлении Украины находится около 350 грузовых транспортных средств», — говорится в сообщении.

Пропуск легкового автомобильного транспорта и автобусов на въезд и выезд в пункте пропуска продолжает производиться в штатном режиме, уточнили в ГНСУ.

Справка Finance.ua:

21 ноября на территории Словакии перевозчики начали блокаду пункта пересечения границы с Украиной «Вышнее Немецкое»;

на прошлой неделе представители Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) на час заблокировали пункт пересечения границы с Украиной «Вышнее Немецкое» со словацкой стороны, выразив солидарность с польскими митингующими;



словацкие перевозчики ранее пригрозили полностью заблокировать границу с Украиной, если в ситуацию не вмешается Европейская комиссия;



они требуют от Брюсселя ввести разрешения на перевозку для украинских транспортных средств, поскольку европейские компании не могут с ними конкурировать — это то же самое, что требуют протестующие на границе Польши с Украиной;



в то же время Еврокомиссия уже успела предупредить, что одно из ключевых требований польских перевозчиков, блокирующих границу с Украиной, не является юридически возможным.



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