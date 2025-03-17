На границе со Словакией ограничат движение грузовиков — Finance.ua
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На границе со Словакией ограничат движение грузовиков

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С 17 по 19 марта в пункте пропуска «Вышне-Немецкое — Ужгород» на словацко-украинской границе частично ограничат движение грузовиков. Причина — техническое обслуживание осевых весов.
Об этом сообщила Гостаможслужба в понедельник.
Движение грузового транспорта будет ограничено частично с 17 по 19 марта из-за проведения словацкой стороной технического обслуживания осевых весов.
По информации словацкой таможни, ремонтные работы будут производиться на одной из полос движения, на которой будут установлены временные дорожные знаки.
Водителей грузовиков призывают быть внимательными, следовать указаниям работников таможни и полиции, а также ориентироваться на временные дорожные знаки.
По материалам:
УНН
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