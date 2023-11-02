На границе с Польшей возможны проблемы с движением грузовиков: в ГНСУ назвали причину — Finance.ua

На границе с Польшей возможны проблемы с движением грузовиков: в ГНСУ назвали причину Сегодня 15:15

На границе с Польшей могут возникнуть проблемы с движением грузовиков. Причем, как на выезд, так и на въезд.

Об этом сообщает ГНСУ

«На границе с Польшей возможно усложнение движения для грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, планируется продолжительная акция, которая может начаться с 3 ноября.

«Польские перевозчики намерены блокировать движение грузового транспорта, которое будет следовать в направлении пунктов пропуска «Ягодин-Дорохуск», «Краковец-Корчова», «Рава-Русская-Хребене».

При этом пограничники предупреждают, что усложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд.

Забастовка перевозчиков в Польше

В конце октября Украина получила уведомление о вероятной блокировке пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков. Украина направила Польше дипломатическую ноту с просьбой не допустить блокировки польскими перевозчиками общей границы.

Ведь она будет вредить интересам обеих стран и окажет негативное влияние на торговые отношения. В связи с угрозой перекрытия границы Украина планировала обсудить с Польшей и Еврокомиссией выполнение меморандумов о пропускной способности украино-польских пунктов пропуска.

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