На границе с Польшей возможны проблемы с движением грузовиков: в ГНСУ назвали причину — Finance.ua

На границе с Польшей возможны проблемы с движением грузовиков: в ГНСУ назвали причину
На границе с Польшей могут возникнуть проблемы с движением грузовиков. Причем, как на выезд, так и на въезд.
Об этом сообщает ГНСУ.
«На границе с Польшей возможно усложнение движения для грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков», — говорится в сообщении.
По имеющейся информации, планируется продолжительная акция, которая может начаться с 3 ноября.
«Польские перевозчики намерены блокировать движение грузового транспорта, которое будет следовать в направлении пунктов пропуска «Ягодин-Дорохуск», «Краковец-Корчова», «Рава-Русская-Хребене».
При этом пограничники предупреждают, что усложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд.
Забастовка перевозчиков в Польше
В конце октября Украина получила уведомление о вероятной блокировке пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков. Украина направила Польше дипломатическую ноту с просьбой не допустить блокировки польскими перевозчиками общей границы.
Ведь она будет вредить интересам обеих стран и окажет негативное влияние на торговые отношения. В связи с угрозой перекрытия границы Украина планировала обсудить с Польшей и Еврокомиссией выполнение меморандумов о пропускной способности украино-польских пунктов пропуска.
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