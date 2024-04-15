На границе с Польшей в очередях ждут 2300 грузовиков — Finance.ua

На границе с Польшей в очередях ждут 2300 грузовиков Сегодня 13:12 — Казна и Политика

На границе с Польшей в очередях ждут 2300 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков в трех пунктах пропуска на границе с Украиной. Они пропускают по несколько единиц грузовых автомобилей в час или вообще ограничивают движение.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По состоянию на сегодняшний день блокировка осуществляется на направлении пунктов пропуска «Ягодин», «Рава-Русская» и «Угринов».

По словам Демченко, через «Ягодин» и «Раву-Русскую» польские протестующие за минувшие сутки вообще не пропускали грузовики в сторону Польши. Через «Угринов» проехало 19.

Также через «Ягодин» они пропускают на выезд из Польши крайне малое количество грузовиков за сутки. За прошлый день таких было 50. Притом что это крупнейшее инфраструктурное направление для пересечения границы грузовыми автомобилями.

По состоянию на утро на этих трех заблокированных направлениях в очередях на территории Польши в общей сложности находится более 600 грузовиков, 350 из которых — напротив «Ягодина», сообщил спикер.

Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.

Кроме того, сохраняются очереди на ранее разблокированных направлениях пунктов пропуска Краковец и Шегини: 1000 и 700 грузовиков соответственно. Однако по этим направлениям происходит интенсивное движение как на выезд из Украины, так и на въезд в соответствии с пропускной способностью каждого из пунктов пропуска.

Напомним, 9 февраля польские фермеры начали блокаду трех пунктов пропуска на границе с Украиной, с 12 февраля протесты распространились еще на два пункта пропуска, в том числе «Зосин-Устилуг». С 16 февраля польские аграрии блокировали шестой пункт пропуска для движения грузов.

Вечером 21 марта польские фермеры приостановили акцию протеста на пограничном пункте пропуска «Зосин-Устилуг». За день до этого они прекратили блокировать движение грузовиков возле пункта пропуска «Медыка"-"Шегини». А 28 марта временно приостановили блокирование движения грузовиков в обоих направлениях на пункте пропуска «Угринов-Долгобычев». Блокада последнего пункта возобновилась 2 апреля.

ukragroconsult По материалам:

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