На границе с Польшей образовались очереди на выезд из Украины — Finance.ua

На границе с Польшей образовались очереди на выезд из Украины Сегодня 19:15

На границе с Польшей образовались очереди на выезд из Украины

Перед пунктом пропуска «Устилуг» на украинско-польской границе образовалась очередь из легковых автомобилей. Пересечения границы ожидает более полусотни автомобилей. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что автомобили направляются на выезд из Украины. «Призываем граждан учесть эту информацию и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты для пересечения границы, чтобы избежать пробок и уменьшить время ожидания», — говорится в сообщении.

Напомним, перед Пасхой на границе Украины увеличился пассажиропоток. За сутки границу пересекли более 109 тысяч человек.

Между тем, в пункте пропуска Шегини на границе с Польшей начались ремонтные работы. Из-за этого будет ограничен выезд из Украины для легковых автомобилей.

Работы на пункте пропуска ориентировочно продлятся до 10 мая.

Українські Новини По материалам:

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