На границах с ЕС создадут новые железнодорожные терминалы — министр

Сегодня 09:42 — Казна и Политика

На границах с ЕС создадут новые железнодорожные терминалы — министр

Для увеличения экспортных возможностей Украины в условиях войны на границе со странами Евросоюза будут созданы новые железнодорожные терминалы.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков по итогам заседания Комитета Европарламента по транспорту и туризму.

«Для сбалансирования довоенных объемов экспорта нами уже планируется в ближайший год создать дополнительные железнодорожные терминалы на стыках с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Ожидаем, что в сотрудничестве с европейскими партнерами увеличим перевозку грузов по железной дороге хотя бы на 50% от довоенного уровня». Это особенно важно с учетом зависимости мировых рынков от украинского агроэкспорта", — отметил он.

В то же время увеличен объем экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, осуществляемого автомобильным транспортом.

«Прежде всего благодарим Молдову и Румынию за безразрешительный проезд автомобильным транспортом как в двустороннем сообщении, так и для транзита по территории Румынии. Сейчас нашу инициативу уже поддержали 12 стран ЕС и отменили двусторонние и транзитные разрешения для украинских перевозчиков», — отметил Кубраков.

Кроме того, министр сообщил о создании Дунайского морского кластера, призванного облегчить работу портов в условиях войны.

«В Черном и Азовском морях уже создан Дунайский морской кластер, включающий порты, расположенные в Дунайском регионе. Но его мощности не могут компенсировать заблокированные черноморские порты, поэтому мы обращаемся за поддержкой наших коллег. Спасибо европейским партнерам за помощь в процессе налаживания логистики и готовности и в дальнейшем работать вместе над восстановлением страны», — поблагодарил глава Мининфраструктуры.

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