На FinAwards назвали лучший банк для юридических лиц

Руководитель по медиапродажам Treeum Игорь Коркишко вручил награду «Лучший банк для юридических лиц» Евгении Забарной – начальнице управления развития программ лояльности и удержания клиентов малого бизнеса

27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». В рамках премии определили лучшие банки в номинации «Лучший банк для юридических лиц».

Выбирали среди 23 участников в сфере услуг для юридических лиц.

Тройка победителей

3 место — Сенс Банк. Условия:

открытие счета для юридических лиц в Sense Bank бесплатное, абонплата составляет 139 грн в месяц, комиссия за обслуживание без движения средств не взимается в течение первых шести месяцев;

безналичные платежи в пределах и за пределы банка не тарифицируются;

снятие наличных с бизнес-карты стоит 1% в кассе и от 0,8% в АТМ;

зачисление наличных через АТМ Sense Bank и терминалы партнеров — без комиссии;

доступный овердрафт до 40% среднемесячного оборота с максимальным лимитом до 20 млн грн и ставкой от 18,5% годовых.

Банк предоставляет персонального менеджера, полностью дистанционное обслуживание, зарплатные проекты с автоматическим зачислением средств до 15 минут и управление бизнесом через Sense SuperApp.

2 место — Райффайзен Банк. Условия:

открытие счета для юридических лиц в Райффайзен Банке бесплатное;

пакет Business Direct стоит 350 грн в месяц или 200 грн при среднемесячном остатке от 50 тыс. грн или наличии кредитной задолженности от 70 тыс. грн;

комиссия за отсутствие движения средств не взимается;

первые 25 исходящих платежей в месяц включены в пакет, далее — 2 грн до 100 тыс. грн и 12 грн — сверх этой суммы;

доступный овердрафт до 9,5 млн грн со ставкой 17,75−19,75% годовых.

Банк предоставляет персонального менеджера, полноценные зарплатные проекты с автоматическим зачислением средств до 40 минут и дистанционное управление через Raiffeisen Business Online.

1 место — ПУМБ. Условия для юридических лиц в банке:

текущий счет для юридических лиц в ПУМБ открывается без дополнительной платы;

стоимость обслуживания входит в пакет и составляет 225 грн. в месяц;

платежи внутри банка включены в пакет, за пределы банка предоставляется 10 бесплатных платежей в месяц, далее комиссия 3 грн за платеж — до 100 тыс. грн и 12 грн — сверх этой суммы;

снятие наличных со счета стоит 1%, зачисление наличных 0,1%, минимум 10 грн.

Банк предлагает полностью цифровой овердрафт до 5 млн. грн. с автоматическим решением без подачи заявки, процентная ставка 10% годовых и ежемесячная комиссия 1,5% от максимального дебетового остатка. Зарплатный проект входит в пакет.

