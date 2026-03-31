0 800 307 555
ру
На FinAwards назвали лучший банк для юридических лиц

Руководитель по медиапродажам Treeum Игорь Коркишко вручил награду «Лучший банк для юридических лиц» Евгении Забарной – начальнице управления развития программ лояльности и удержания клиентов малого бизнеса
27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». В рамках премии определили лучшие банки в номинации «Лучший банк для юридических лиц».
Выбирали среди 23 участников в сфере услуг для юридических лиц.

Тройка победителей

3 место — Сенс Банк. Условия:
  • открытие счета для юридических лиц в Sense Bank бесплатное, абонплата составляет 139 грн в месяц, комиссия за обслуживание без движения средств не взимается в течение первых шести месяцев;
  • безналичные платежи в пределах и за пределы банка не тарифицируются;
  • снятие наличных с бизнес-карты стоит 1% в кассе и от 0,8% в АТМ;
  • зачисление наличных через АТМ Sense Bank и терминалы партнеров — без комиссии;
  • доступный овердрафт до 40% среднемесячного оборота с максимальным лимитом до 20 млн грн и ставкой от 18,5% годовых.
Банк предоставляет персонального менеджера, полностью дистанционное обслуживание, зарплатные проекты с автоматическим зачислением средств до 15 минут и управление бизнесом через Sense SuperApp.
2 место — Райффайзен Банк. Условия:
  • открытие счета для юридических лиц в Райффайзен Банке бесплатное;
  • пакет Business Direct стоит 350 грн в месяц или 200 грн при среднемесячном остатке от 50 тыс. грн или наличии кредитной задолженности от 70 тыс. грн;
  • комиссия за отсутствие движения средств не взимается;
  • первые 25 исходящих платежей в месяц включены в пакет, далее — 2 грн до 100 тыс. грн и 12 грн — сверх этой суммы;
  • доступный овердрафт до 9,5 млн грн со ставкой 17,75−19,75% годовых.
Банк предоставляет персонального менеджера, полноценные зарплатные проекты с автоматическим зачислением средств до 40 минут и дистанционное управление через Raiffeisen Business Online.
1 место — ПУМБ. Условия для юридических лиц в банке:
  • текущий счет для юридических лиц в ПУМБ открывается без дополнительной платы;
  • стоимость обслуживания входит в пакет и составляет 225 грн. в месяц;
  • платежи внутри банка включены в пакет, за пределы банка предоставляется 10 бесплатных платежей в месяц, далее комиссия 3 грн за платеж — до 100 тыс. грн и 12 грн — сверх этой суммы;
  • снятие наличных со счета стоит 1%, зачисление наличных 0,1%, минимум 10 грн.
Банк предлагает полностью цифровой овердрафт до 5 млн. грн. с автоматическим решением без подачи заявки, процентная ставка 10% годовых и ежемесячная комиссия 1,5% от максимального дебетового остатка. Зарплатный проект входит в пакет.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems