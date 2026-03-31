На FinAwards назвали лучший банк для юридических лиц
27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». В рамках премии определили лучшие банки в номинации «Лучший банк для юридических лиц».
Выбирали среди 23 участников в сфере услуг для юридических лиц.
Тройка победителей
3 место — Сенс Банк. Условия:
- открытие счета для юридических лиц в Sense Bank бесплатное, абонплата составляет 139 грн в месяц, комиссия за обслуживание без движения средств не взимается в течение первых шести месяцев;
- безналичные платежи в пределах и за пределы банка не тарифицируются;
- снятие наличных с бизнес-карты стоит 1% в кассе и от 0,8% в АТМ;
- зачисление наличных через АТМ Sense Bank и терминалы партнеров — без комиссии;
- доступный овердрафт до 40% среднемесячного оборота с максимальным лимитом до 20 млн грн и ставкой от 18,5% годовых.
Банк предоставляет персонального менеджера, полностью дистанционное обслуживание, зарплатные проекты с автоматическим зачислением средств до 15 минут и управление бизнесом через Sense SuperApp.
2 место — Райффайзен Банк. Условия:
- открытие счета для юридических лиц в Райффайзен Банке бесплатное;
- пакет Business Direct стоит 350 грн в месяц или 200 грн при среднемесячном остатке от 50 тыс. грн или наличии кредитной задолженности от 70 тыс. грн;
- комиссия за отсутствие движения средств не взимается;
- первые 25 исходящих платежей в месяц включены в пакет, далее — 2 грн до 100 тыс. грн и 12 грн — сверх этой суммы;
- доступный овердрафт до 9,5 млн грн со ставкой 17,75−19,75% годовых.
Банк предоставляет персонального менеджера, полноценные зарплатные проекты с автоматическим зачислением средств до 40 минут и дистанционное управление через Raiffeisen Business Online.
1 место — ПУМБ. Условия для юридических лиц в банке:
- текущий счет для юридических лиц в ПУМБ открывается без дополнительной платы;
- стоимость обслуживания входит в пакет и составляет 225 грн. в месяц;
- платежи внутри банка включены в пакет, за пределы банка предоставляется 10 бесплатных платежей в месяц, далее комиссия 3 грн за платеж — до 100 тыс. грн и 12 грн — сверх этой суммы;
- снятие наличных со счета стоит 1%, зачисление наличных 0,1%, минимум 10 грн.
Банк предлагает полностью цифровой овердрафт до 5 млн. грн. с автоматическим решением без подачи заявки, процентная ставка 10% годовых и ежемесячная комиссия 1,5% от максимального дебетового остатка. Зарплатный проект входит в пакет.
