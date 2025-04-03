На FinAwards 2025 определили лучшего провайдера по принятию платежей в офлайне — Finance.ua

На FinAwards 2025 определили лучшего провайдера по принятию платежей в офлайне Сегодня 11:30 — Фондовый рынок

На 8 церемонии награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин», среди других номинаций выбрали и лучшего провайдера по принятию платежей в офлайн . В этой номинации участвовало 9 компаний.

Были отобраны компании, которые выделяются высоким уровнем обслуживания, инновационными решениями в сфере офлайн-платежей. Победителем в номинации «Лучший провайдер по приему офлайн-платежей» стала city24 .

На фото: финансовый аналитик порталов Минфин и Finance.ua Алексей Козырев вручает награду представителю city24.

city24 — платежная система с крупнейшей терминальной сетью Украины, насчитывающая более 25 тыс. платежных терминалов (ПТКС) более чем в 2 тыс. населённых пунктах.

Платежные терминалы, позволяющие оплачивать более 3 тыс. сервисов и услуг.

Компания имеет развитую платежную онлайн и офлайн инфраструктуру с сервисами интеграции для партнеров B2B и владеет собственным программным обеспечением и разрабатывает современные финансовые продукты. Является одной из ведущих платежных систем, отмеченной Национальным банком Украины как важный объект платежной инфраструктуры в Украине.

Размер комиссии за транзакцию от 0% в зависимости от сервиса/услуги. Срок технического подключения от 2 до 7 дней.

Второе место заняло приложение «Терминал» от ПриватБанка. Есть альтернативные методы оплаты в city24: возможность оплаты по IBAN, коду ЕГРПОУ, а также по номеру телефона. А для технической поддержки партнеров реализован «персональный кабинет».

«Терминал» позволяет использовать смартфон на базе операционной системы Android или iOS как обычный POS-терминал.

В приложении «Терминал» клиент может фиксировать свои денежные операции с помощью программного PPO. Создание и фискализация чеков, передача информации в налоговую — это можно сделать со смартфона без дополнительной абонплаты.

Третье место у EasyPay.

Срок технического подключения EasyPay — 1 рабочий день. Для осуществления платежей через API процесс интеграции несложный, а документация — простая и понятная.

Размер комиссии за транзакцию 1,5%. Все включено без дополнительных комиссий и платежей.

Возможность снижения тарифа при обороте от 500 тыс. грн в месяц.

Имеются альтернативные методы оплаты EasyPay: оплата по QR-коду, оплата наличными, инвойсинг, Click2pay (промышленный запуск в феврале 2025), сплитирование платежей, холдирование платежей, автонапоминание о неоплаченных корзинах и прочее.

Справка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8 лет подряд;

каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

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