На Fin Blogger Award определили лучший YouTube-канал о финансах — Finance.ua

На Fin Blogger Award определили лучший YouTube-канал о финансах
Недавно в столичном Unit. City состоялась первая церемония награждения лучших финансовых блогов Украины — Fin Blogger Award.
Организаторы премии — «Биржевой университет» и «Минфин» — пригласили на событие топовых блоггеров из ниши финансов, чтобы отметить настоящих профессионалов своего дела.
Победителей премии в номинациях (за исключением внеконкурсных) выбирали путем голосования экспертного жюри и зрителей на сайте премии.
Одной из номинаций на церемонии была «Лучший YouTube-канал». В нем соревновались шесть популярных украинских каналов на видеохостинге YouTube.
Победителем в этой номинации признали Валентина Красноперова - автора известного финансового YouTube-канала «Останній капіталіст» (более 163 тыс. подписчиков).
Что интересного на канале? Последний капиталист является просветительской инициативой — именно так его называют создатели. На канале рассказывают о значительных событиях в экономических областях разных государств и эпох.
Кроме того, на канале публикуют познавательные и аналитические видео об инвестициях, например: «Что не так с нашими инвестициями в недвижимость?» и «Как не вляпаться в финансовые пирамиды — вся правда о больших процентах и быстром заработке».
«Мы занимаемся открытым общественным просвещением и говорим о том, какие в стране должны быть созданы условия для того, чтобы люди проявляли экономическую активность и были как бизнесменами, так и с любой специальностью могли инвестировать часть своих средств. Становиться независимыми и сознательными в своем экономическом выборе. Когда мы делаем какую-то активность — создаем, зарабатываем, становимся успешными — надо помнить, что вокруг много людей, которым можно передать свои знания и проявить этим свою солидарность к соотечественникам. Я призываю к тому, что следует думать не только о собственном успехе, но и делать все возможное, чтобы показывать и делиться им с другими», — подчеркнул в своей речи Красноперов.
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