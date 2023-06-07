На Fin Blogger Award определили лучший YouTube-канал о финансах — Finance.ua

На Fin Blogger Award определили лучший YouTube-канал о финансах Сегодня 13:20 — Личные финансы

На Fin Blogger Award определили лучший YouTube-канал о финансах



Недавно в столичном Unit. City состоялась первая церемония награждения лучших финансовых блогов Украины — Fin Blogger Award

Организаторы премии — «Биржевой университет» и «Минфин» — пригласили на событие топовых блоггеров из ниши финансов, чтобы отметить настоящих профессионалов своего дела.

Победителей премии в номинациях (за исключением внеконкурсных) выбирали путем голосования экспертного жюри и зрителей на сайте премии.

Одной из номинаций на церемонии была «Лучший YouTube-канал». В нем соревновались шесть популярных украинских каналов на видеохостинге YouTube.

Валентина Красноперова - автора известного финансового YouTube-канала « Победителем в этой номинации призналиавтора известного финансового YouTube-канала « Останній капіталіст » (более 163 тыс. подписчиков).

Что интересного на канале? Последний капиталист является просветительской инициативой — именно так его называют создатели. На канале рассказывают о значительных событиях в экономических областях разных государств и эпох.

Кроме того, на канале публикуют познавательные и аналитические видео об инвестициях, например: «Что не так с нашими инвестициями в недвижимость?» и «Как не вляпаться в финансовые пирамиды — вся правда о больших процентах и ​​быстром заработке».

«Мы занимаемся открытым общественным просвещением и говорим о том, какие в стране должны быть созданы условия для того, чтобы люди проявляли экономическую активность и были как бизнесменами, так и с любой специальностью могли инвестировать часть своих средств. Становиться независимыми и сознательными в своем экономическом выборе. Когда мы делаем какую-то активность — создаем, зарабатываем, становимся успешными — надо помнить, что вокруг много людей, которым можно передать свои знания и проявить этим свою солидарность к соотечественникам. Я призываю к тому, что следует думать не только о собственном успехе, но и делать все возможное, чтобы показывать и делиться им с другими», — подчеркнул в своей речи Красноперов.

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