На Fin Blogger Award определили лучший экспертный инстаблог — Finance.ua
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На Fin Blogger Award определили лучший экспертный инстаблог

Личные финансы
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На Fin Blogger Award определили лучший экспертный инстаблог
На Fin Blogger Award определили лучший экспертный инстаблог
Социальные сети, в частности Instagram, предоставили человечеству широкий доступ к разнообразной информации. Прекрасно, когда можно проводить время в соцсетях с пользой — например, читать о финансах и инвестициях.
Кстати, Finance.ua недавно запустил свою собственную страницу в инстаграме. Мы пока только в начале пути. Хотите поддержать — присоединяйтесь!
В то же время в Украине многие финансовые эксперты, аналитики и инвесторы годами делятся своим опытом, советами и рекомендациями в Instagram. Но кто же из них ведет лучший блог в этой соцсети?
В пятницу, 2 июня 2023 года, прошла первая церемония награждения лучших финансовых блогов Украины — Fin Blogger Award. Организаторы премии — «Биржевой университет» и портал «Минфин» — пригласили на событие топовых блоггеров из ниши финансов, чтобы отметить настоящих профессионалов своего дела.
В частности, во время события определили и победителя в номинации «Лучший экспертный инстаблог». В ней соревновались семь популярных украинских блоггеров:
По результатам голосования экспертного жюри и зрителей победу в этой номинации одержал Александр Королюк (koroliukkks) — 23-летний биржевой спекулянт акциями.
В своем блоге Королюк учит торговать акциям по личному принципу, а также рассказывает, как найти интересные акции для торгов.
К примеру, в одном из своих постов эксперт дал несколько советов, как инвестору сохранить и даже приумножить средства в сложные времена, когда рынки «штормит».
«Сейчас над этим думают большинство людей, но скажу вам так. Все самые большие результаты я получал именно в момент неопределенности. Главное — соблюдать несколько четких правил», — пишет Королюк.
Итак, основные правила во времена турбулентности рынков:
  • Не бежать за всеми, а смотреть в сторону, откуда все убегают. Там возможностей будет больше, чем в сферах с бешеной конкуренцией.
  • Взвешивать риск и принимать ответственность за свои действия.
  • Никогда не бояться пробовать что-нибудь новое. Если есть возможность попробовать — делайте это.
  • Не сравнивать свою историю успеха с другими, потому что у каждого она своя.
  • Двигаться параллельно со временем и не привязываться к одному.
  • Диверсифицировать заработок на несколько разных сфер — так инвестор будете чувствовать себя комфортнее.
По материалам:
Finance.ua
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