На Fin Blogger Award определили лучший экспертный инстаблог — Finance.ua

На Fin Blogger Award определили лучший экспертный инстаблог Сегодня 16:25 — Личные финансы

На Fin Blogger Award определили лучший экспертный инстаблог

Социальные сети, в частности Instagram, предоставили человечеству широкий доступ к разнообразной информации. Прекрасно, когда можно проводить время в соцсетях с пользой — например, читать о финансах и инвестициях.

Кстати, Finance.ua недавно запустил свою собственную страницу в инстаграме . Мы пока только в начале пути. Хотите поддержать — присоединяйтесь!

В то же время в Украине многие финансовые эксперты, аналитики и инвесторы годами делятся своим опытом, советами и рекомендациями в Instagram. Но кто же из них ведет лучший блог в этой соцсети?

В пятницу, 2 июня 2023 года, прошла первая церемония награждения лучших финансовых блогов Украины — Fin Blogger Award. Организаторы премии — «Биржевой университет» и портал «Минфин» — пригласили на событие топовых блоггеров из ниши финансов, чтобы отметить настоящих профессионалов своего дела.

В частности, во время события определили и победителя в номинации «Лучший экспертный инстаблог». В ней соревновались семь популярных украинских блоггеров:

Александр Королюк ( По результатам голосования экспертного жюри и зрителей победу в этой номинации одержал koroliukkks ) — 23-летний биржевой спекулянт акциями.

В своем блоге Королюк учит торговать акциям по личному принципу, а также рассказывает, как найти интересные акции для торгов.

К примеру, в одном из своих постов эксперт дал несколько советов, как инвестору сохранить и даже приумножить средства в сложные времена, когда рынки «штормит».

«Сейчас над этим думают большинство людей, но скажу вам так. Все самые большие результаты я получал именно в момент неопределенности. Главное — соблюдать несколько четких правил», — пишет Королюк.

Итак, основные правила во времена турбулентности рынков:

Не бежать за всеми, а смотреть в сторону, откуда все убегают. Там возможностей будет больше, чем в сферах с бешеной конкуренцией.

Взвешивать риск и принимать ответственность за свои действия.

Никогда не бояться пробовать что-нибудь новое. Если есть возможность попробовать — делайте это.

Не сравнивать свою историю успеха с другими, потому что у каждого она своя.

Двигаться параллельно со временем и не привязываться к одному.

Диверсифицировать заработок на несколько разных сфер — так инвестор будете чувствовать себя комфортнее.

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