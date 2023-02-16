На европейском рынке появился бюджетный электромобиль по цене от 700 евро (фото) — Finance.ua
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На европейском рынке появился бюджетный электромобиль по цене от 700 евро (фото)

Технологии&Авто
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На европейском рынке появился бюджетный электромобиль по цене от 700 евро (фото)
На европейском рынке появился бюджетный электромобиль по цене от 700 евро (фото)
На европейском рынке появился бюджетный электромобиль Elaris Pio. Миниатюрный городской автомобиль стал дешевой альтернативой Smart. О новинке рассказало издание Bild.
Новый Elaris Pio (ранее модель называлась Zhidou D2) — детище китайской компании Jiangsu Jintan Changdanghu. Недавно она помогла немецкой сети супермаркетов Lidl создать их собственный электрокар. Именно в Германии дебютировал и Pio.
Электрокар Elaris Pio — компактный трехдверный хэтчбек длиной всего 2810 мм. У него простой дизайн с большим углом наклона лобового стекла, каплевидными фарами и широкой радиаторной решеткой.
На европейском рынке появился бюджетный электромобиль по цене от 700 евро (фото)
Салон двухместный, а также получил цифровую приборную панель и 8,3-дюймовый тачскрин. Комплектация Elaris Pio включает в себя кондиционер, камеру заднего вида и ABS.
Китайский электрокар оснащен 49-сильным мотором и батареей емкостью 27 кВт/ч. Он разгоняется до 105 км/ч, а запас хода составляет 255 км.
Цена Elaris Pio в Европе стартует с 15 469 евро. Однако в Германии, например, автомобили не продают, а сдают в лизинг на 2 года. Предоплата составляет 4500 евро, но ее полностью компенсирует государство субсидией на электромобили.
На европейском рынке появился бюджетный электромобиль по цене от 700 евро (фото)
То есть, за лизинг нужно вносить только ежемесячный платеж — 29 евро для юридических лиц и 78 евро для физических. За два года выйдет 696 и 1872 евро соответственно. Единственное условие — пробег не должен превышать 10 000 км в год, иначе придется доплачивать.
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По материалам:
Фокус
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