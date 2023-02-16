На европейском рынке появился бюджетный электромобиль по цене от 700 евро (фото) — Finance.ua

На европейском рынке появился бюджетный электромобиль по цене от 700 евро (фото) Вчера 22:23 — Технологии&Авто

На европейском рынке появился бюджетный электромобиль по цене от 700 евро (фото)

На европейском рынке появился бюджетный электромобиль Elaris Pio. Миниатюрный городской автомобиль стал дешевой альтернативой Smart. О новинке рассказало издание Bild.

Новый Elaris Pio (ранее модель называлась Zhidou D2) — детище китайской компании Jiangsu Jintan Changdanghu. Недавно она помогла немецкой сети супермаркетов Lidl создать их собственный электрокар. Именно в Германии дебютировал и Pio.

Электрокар Elaris Pio — компактный трехдверный хэтчбек длиной всего 2810 мм. У него простой дизайн с большим углом наклона лобового стекла, каплевидными фарами и широкой радиаторной решеткой.

Салон двухместный, а также получил цифровую приборную панель и 8,3-дюймовый тачскрин. Комплектация Elaris Pio включает в себя кондиционер, камеру заднего вида и ABS.

Китайский электрокар оснащен 49-сильным мотором и батареей емкостью 27 кВт/ч. Он разгоняется до 105 км/ч, а запас хода составляет 255 км.

Цена Elaris Pio в Европе стартует с 15 469 евро. Однако в Германии, например, автомобили не продают, а сдают в лизинг на 2 года. Предоплата составляет 4500 евро, но ее полностью компенсирует государство субсидией на электромобили.

То есть, за лизинг нужно вносить только ежемесячный платеж — 29 евро для юридических лиц и 78 евро для физических. За два года выйдет 696 и 1872 евро соответственно. Единственное условие — пробег не должен превышать 10 000 км в год, иначе придется доплачивать.

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Фокус По материалам:

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