На европейский рынок выходит более доступный соперник Tesla с запасом хода 615 км — Finance.ua
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На европейский рынок выходит более доступный соперник Tesla с запасом хода 615 км

Технологии&Авто
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На европейский рынок выходит более доступный соперник Tesla с запасом хода 615 км
На европейский рынок выходит более доступный соперник Tesla с запасом хода 615 км, Фото: NIO
Китайская компания Nio выводит на европейский рынок новую модель EL8. Семейный электрокроссовер в скором времени появится в Дании, Германии, Нидерландах, Норвегии и Швеции.
Об этом сообщает сайт Auto Express.
Новый Nio EL8 бросит вызов Tesla Model X, однако будет несколько дешевле. Купить китайский электромобиль можно будет по цене от 82 900 евро.
Фото: NIO
Фото: NIO
Размеры Nio EL8 2024:
  • длина — 5099 мм;
  • ширина — 2199 мм;
  • высота — 1750 мм;
  • колесная база — 3070 мм.
Электромобиль Nio EL8 отличается обтекаемым дизайном и имеет низкий (0,25) аэродинамический коэффициент. У него выраженный «нос», тоненькие диодные фары и плавные формы кузова.
Салон Nio EL8 для Европы предлагает в шестиместной конфигурации. Кресла первого и второго рядов получили электропривод и массаж. Объем багажника со сложенным третьим рядом — 810 л.
Фото: NIO
Фото: NIO
Электрокроссовер получил виртуальную приборную панель, 12,8-дюймовый портретный тачскрин и проекцию на лобовое стекло. Кроме того, установлен отдельный экран для задних пассажиров, а также холодильник, акустика с 23 динамиками и система полуавтономного движения.
Новый Nio EL8 предлагают в одной полноприводной версии на 644 л.с. и 850 Нм. Он способен разогнаться до 100 км/ч в 4,1 с и буксировать двухтонный прицеп. Кроссовер оснастили пневмоподвеской и адаптивными амортизаторами.
На выбор предлагают батареи емкостью 75 и 100 кВт∙ч: запас хода составляет 510 и 615 км соответственно.
По материалам:
Фокус
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