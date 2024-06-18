На европейский рынок выходит более доступный соперник Tesla с запасом хода 615 км — Finance.ua

На европейский рынок выходит более доступный соперник Tesla с запасом хода 615 км
Китайская компания Nio выводит на европейский рынок новую модель EL8. Семейный электрокроссовер в скором времени появится в Дании, Германии, Нидерландах, Норвегии и Швеции.
Об этом сообщает сайт Auto Express.
Новый Nio EL8 бросит вызов Tesla Model X, однако будет несколько дешевле. Купить китайский электромобиль можно будет по цене от 82 900 евро.
Размеры Nio EL8 2024:
- длина — 5099 мм;
- ширина — 2199 мм;
- высота — 1750 мм;
- колесная база — 3070 мм.
Электромобиль Nio EL8 отличается обтекаемым дизайном и имеет низкий (0,25) аэродинамический коэффициент. У него выраженный «нос», тоненькие диодные фары и плавные формы кузова.
Салон Nio EL8 для Европы предлагает в шестиместной конфигурации. Кресла первого и второго рядов получили электропривод и массаж. Объем багажника со сложенным третьим рядом — 810 л.
Электрокроссовер получил виртуальную приборную панель, 12,8-дюймовый портретный тачскрин и проекцию на лобовое стекло. Кроме того, установлен отдельный экран для задних пассажиров, а также холодильник, акустика с 23 динамиками и система полуавтономного движения.
Новый Nio EL8 предлагают в одной полноприводной версии на 644 л.с. и 850 Нм. Он способен разогнаться до 100 км/ч в 4,1 с и буксировать двухтонный прицеп. Кроссовер оснастили пневмоподвеской и адаптивными амортизаторами.
На выбор предлагают батареи емкостью 75 и 100 кВт∙ч: запас хода составляет 510 и 615 км соответственно.
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