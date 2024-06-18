На европейский рынок выходит более доступный соперник Tesla с запасом хода 615 км — Finance.ua

На европейский рынок выходит более доступный соперник Tesla с запасом хода 615 км Сегодня 03:36 — Технологии&Авто

На европейский рынок выходит более доступный соперник Tesla с запасом хода 615 км, Фото: NIO

Китайская компания Nio выводит на европейский рынок новую модель EL8. Семейный электрокроссовер в скором времени появится в Дании, Германии, Нидерландах, Норвегии и Швеции.

Об этом сообщает сайт Auto Express.

Новый Nio EL8 бросит вызов Tesla Model X, однако будет несколько дешевле. Купить китайский электромобиль можно будет по цене от 82 900 евро.

Фото: NIO

Размеры Nio EL8 2024:

длина — 5099 мм;

ширина — 2199 мм;

высота — 1750 мм;

колесная база — 3070 мм.

Электромобиль Nio EL8 отличается обтекаемым дизайном и имеет низкий (0,25) аэродинамический коэффициент. У него выраженный «нос», тоненькие диодные фары и плавные формы кузова.

Салон Nio EL8 для Европы предлагает в шестиместной конфигурации. Кресла первого и второго рядов получили электропривод и массаж. Объем багажника со сложенным третьим рядом — 810 л.

Фото: NIO

Электрокроссовер получил виртуальную приборную панель, 12,8-дюймовый портретный тачскрин и проекцию на лобовое стекло. Кроме того, установлен отдельный экран для задних пассажиров, а также холодильник, акустика с 23 динамиками и система полуавтономного движения.

Новый Nio EL8 предлагают в одной полноприводной версии на 644 л.с. и 850 Нм. Он способен разогнаться до 100 км/ч в 4,1 с и буксировать двухтонный прицеп. Кроссовер оснастили пневмоподвеской и адаптивными амортизаторами.

На выбор предлагают батареи емкостью 75 и 100 кВт∙ч: запас хода составляет 510 и 615 км соответственно.

Фокус По материалам:

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