На энергообъекте вышло из строя оборудование: в 7 областях аварийные отключения света — Finance.ua
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На энергообъекте вышло из строя оборудование: в 7 областях аварийные отключения света

Энергетика
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На энергообъекте вышло из строя оборудование: в 7 областях аварийные отключения света
На энергообъекте вышло из строя оборудование: в 7 областях аварийные отключения света
На одном из энергообъектов Украины вышло из строя оборудование. Энергетики увеличили объемы ограничений и ввели аварийные отключения в 7 областях.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
«Сегодня ночью произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время действуют четыре очереди графиков отключений в течение всех суток.
«В 10.00 „Укрэнерго“ отдало команду на применение аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях», — добавили в пресс-службе.
По материалам:
Економічна Правда
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